Kodarma News: गायत्री परिवार की ओर से निकाली गई रथयात्रा
Kodarma News: चंदवारा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायत्री परिवार और ग्रामीणों के सहयोग से 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रथयात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर कंचन देवी के स्थान पर समाप्त हुई, जहां पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया तथा प्रसाद वितरण किया गया।
Kodarma News: चंदवारा। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी चंदवारा गायत्री परिवार व ग्रामीणों के सहयोग से 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर चंदवारा शिव मंदिर से रथयात्रा निकाली गई। यह रथयात्रा देवी मंडप रोड होते हुए नीचे बस्ती बजरंगबली चौक पुराना थाना होते हुए दूसरी गली में कंचन देवी के यहां रथ यात्रा समाप्त हुइ्र। इस अवसर पर पूजा पाठ व हवन का कार्यक्रम करते हुए प्रसाद वितरण किया गया।
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