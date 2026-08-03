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Kodarma News: चंद्रवंशी विकास मंच की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: धर्मशाला निर्माण और जेजे कॉलेज बचाओ आंदोलन को समर्थन का निर्णय कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि चंद्रवंशी विकास मंच, कोडरमा की मासिक बैठक मंगलवार को कोड

Kodarma News: चंद्रवंशी विकास मंच की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर मंथन

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चंद्रवंशी विकास मंच, कोडरमा की मासिक बैठक मंगलवार को कोडरमा में आयोजित हुई। बैठक मुख्य संरक्षक रामेश्वर राम रवानी, जय प्रकाश राम, वीरेंद्र राम, ओम प्रकाश राम, सीता राम भगत, प्रवीण चंद्रा एवं उपेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष दीपक कुमार नवीन ने की, जबकि संचालन सचिव महेश भारती ने किया। बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक विकास तथा वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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बैठक का निर्णय

बैठक में सर्वसम्मति से मंच के विधिवत पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए कोडरमा में सार्वजनिक चंद्रवंशी धर्मशाला के निर्माण हेतु जनसहयोग जुटाने और आवश्यक पहल करने पर सहमति बनी।

शिक्षा व्यवस्था पर चिंता

सदस्यों ने जिले की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति चिंताजनक है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस दौरान मंच ने जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति, कोडरमा द्वारा शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जनआंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।

बैठक में कोषाध्यक्ष राजेंद्र वर्मा सहित अरुण राम, अनिल राम, प्रकाश राम, रवि राम, सुमित कुमार, पवन राम, सुरेश राम, मिथलेश राम, दिवाकर कुमार, मुकेश राम, मनोज कुमार समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किस विषय पर चर्चा की गई?
बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक विकास तथा वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर विस्तार से चर्चा की गई।
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