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Kodarma News: उल्लास से मनाया गया प्रेरणा शाखा का सावन मिलन कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: झुमरी तिलैया में मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा द्वारा सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें खेल, नृत्य और मनोरंजक गतिविधियों से सभी का मनोरंजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। शाखा अध्यक्ष आकृति चौधरी ने कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला।

Kodarma News: उल्लास से मनाया गया प्रेरणा शाखा का सावन मिलन कार्यक्रम

Kodarma News: झुमरी तिलैया, निज प्रतिनिधि। मारवाड़ी युवा मंच, झुमरी तिलैया प्रेरणा शाखा द्वारा हर्षोल्लास व उत्साह के साथ सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाखा की 29 सदस्य शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत आत्मीय स्वागत के साथ हुई। इसके बाद सावन की उमंग से भरपूर विभिन्न मनोरंजक गेम्स, मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां व हास्य-उल्लास से भरपूर गतिविधियों ने सभी सदस्यों का भरपूर मनोरंजन किया। उपस्थित सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं व प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन में शीतल पोद्दार व सोनिका कंदोई ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष आकृति चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सावन मिलन जैसे आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि शाखा की सदस्याओं के बीच आत्मीयता, एकता व पारिवारिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से आपसी सहयोग, अपनापन व संगठन के प्रति जुड़ाव और भी मजबूत होता है।मौके पर शाखा सचिव प्रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, सारिका लड्ढा, श्रेया केडिया, नेहा हिसारिया, श्रिया चौधरी, कृति चौधरी, बबीता केडिया, रश्मि केडिया, पूनम टिबरेवाल, आशा बजाज, गुंजन अग्रवाल, ममता बंसल समेत कई सदस्य शामिल थीं।

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