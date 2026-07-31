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Kodarma News: गुरु पूर्णिमा पर सद्गुरु देवराहा बाबा का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालु व स्थानीय लोग झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि नगर परिषद झुमरी तिलैया के पूर्व अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद के संरक्षण व मार्गदर्शन म

Kodarma News: गुरु पूर्णिमा पर सद्गुरु देवराहा बाबा का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना

Kodarma News: झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। नगर परिषद झुमरी तिलैया के पूर्व अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद के संरक्षण व मार्गदर्शन में वर्ष 1992 से निरंतर आयोजित हो रहे सद्गुरु देवराहा बाबा गुरु पूर्णिमा अमृत महोत्सव इस वर्ष भी मनाया गया। इस महोत्सव में दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं, भजन प्रेमियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण देवराहा बाबा का भव्य दरबार व लकड़ी के खंभों पर फूस व बिचाली से निर्मित पारंपरिक मचान रहा। इसके साथ ही झुमरी तिलैया के श्रीराम संकीर्तन मंडल व श्री हनुमान संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने भी संकीर्तन व भजन प्रस्तुत किये। कार्यक्रम को सफल बनान में मनोज कुमार, संजय कुमार, संतोष कुमार, मृत्युंजय कुमार, नीरज कुमार, रंजीता कुमारी, रानी विजेता , कविता कुमारी, प्रेमलता, ममता कुमारी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस अवसर पर 45 झारखंड बटालियन एनसीसी, कोडरमा (इंडियन आर्मी) के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय कुमार सिंह, सूबेदार मेजर जी. के. चौधरी, ट्रेनिंग जेसीओ बलजिंदर सिंह, सूबेदार जतरू तिर्की, नगर परिषद झुमरी तिलैया के अध्यक्ष रमेश हर्षधर, उपाध्यक्ष मनोहर राम, कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता आदि मौजूद थे।

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