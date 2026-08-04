Kodarma News: जाति व आवासीय बनाने को लेकर लगा कैंप
Kodarma News: चंदवारा में सरकारी कार्यालय परिसर में 3 अगस्त से 7 अगस्त तक जाति, आवासीय, इनकम और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए एक कैंप की शुरुआत की गई। इस कैंप के तहत पहले से प्राप्त आवेदन का निष्पादन किया जाएगा।
Kodarma News: चंदवारा। प्रखंड मुख्यालय परिसर में अंचल द्वारा मंगलवार को जाति, आवासीय, इनकम व ईडब्ल्यूएस प्रमाण बनाने को लेकर कैंप की शुरुआत की गई। यह कैंप 3 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगी। कैंप के पूर्व में प्राप्त आवेदन का निष्पादन किया गया।
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