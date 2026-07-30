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Kodarma News: जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक को सौंपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: 9 अगस्त को सर्वदलीय बैठक निकलेगा मशाल जुलूस 10 अगस्त से छात्र हड़ताल और तालाबंदी की चेतावनी कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समित

Kodarma News: जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक को सौंपा मांग पत्र

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को विधायक डॉ. नीरा यादव को मांग पत्र सौंपकर जिले के सभी डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से गिरिडीह स्थानांतरित किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। संरक्षक सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में विधायक से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में समिति के अध्यक्ष महेश भारती, सचिव देवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष तौफीक हुसैन, उपाध्यक्ष मो. अली शाद, सुरेंद्र भाई मोदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश रजक, राजद जिला प्रवक्ता विजय यादव, पूर्व सांसद प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा, पूर्व मुखिया महादेव दास, अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष संजय साजन, विजय पंडित एवं महेश यादव सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को कोडरमा प्रखंड कार्यालय परिसर में सर्वदलीय आम बैठक आयोजित की जाएगी। निर्णय नहीं लिया गया तो 10 अगस्त से पूरे कोडरमा जिले में अनिश्चितकालीन छात्र हड़ताल शुरू की जाएगी तथा जे जे कॉलेज में तालाबंदी की जाएगी।

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