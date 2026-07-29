Kodarma News: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में कोडरमा के रामनाथ सिंह और डॉ. नरेश पंडित को जगह
Kodarma News: वहीं रामनाथ सिंह भी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और जिले में पार्टी के मजबूत स्तंभों में गिने जाते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री नरेंद्र पाल
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की नई सूची जारी होने के बाद कोडरमा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में जिले के दो वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह और पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. नरेश पंडित शामिल हैं। डॉ. नरेश पंडित भाजपा में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे पूर्व में जिला उपाध्यक्ष के साथ-साथ दो बार चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और जिला कार्यसमिति सदस्य का दायित्व भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे शिवतारा शिशु मंदिर के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
वहीं रामनाथ सिंह भी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और जिले में पार्टी के मजबूत स्तंभों में गिने जाते हैं।इस अवसर पर जिला महामंत्री नरेंद्र पाल, विजय यादव, उपाध्यक्ष सुभाष मोदी, जिला कोषाध्यक्ष सह डोमचांच नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा, डॉ. रामसागर सिंह, सुनील बड़गवे, चंद्रशेखर जोशी, देवनारायण मोदी, रामप्रसाद साव, अजय पांडेय, राजकिशोर प्रसाद, इंद्रदेव वर्णवाल, नवीन चौधरी, संजय शर्मा, शशिभूषण प्रसाद, हरि पंडित, विजय राम, अमर सिंह, पप्पू भदानी, सचिन लोहानी और विकास जैन समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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