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Kodarma News: भाजपा लड़ती रही है युवाओं के अधिकारों की लड़ाई : डॉ नरेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली। धरना देने वाले नेताओं ने सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

Kodarma News: भाजपा लड़ती रही है युवाओं के अधिकारों की लड़ाई : डॉ नरेश

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोडरमा जिला इकाई ने गांधी चौक से समाहरणालय तक आक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद समाहरणालय परिसर के समीप धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष संगीता सिन्हा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री विजय यादव एवं संयोजक सूरज प्रताप मेहता ने किया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. नरेश पंडित ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आ रही अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी और सरकार से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की।

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धरना प्रदर्शन का आयोजन

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामनाथ सिंह ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटालों ने भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं के साथ अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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भाजपा के नेता और कार्यकर्ता

जिला उपाध्यक्ष संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों से बेरोजगार युवाओं में निराशा बढ़ी है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष संजय पासवान, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभाकर लाल रावत, जिला मंत्री सुनीति सेठ, कामिनी देवी, हरि पंडित, चन्द्रशेखर जोशी, प्रवीण पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कोडरमा में भाजपा ने किन मुद्दों पर धरना दिया?
कोडरमा में भाजपा ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ धरना दिया।
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