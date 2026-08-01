Kodarma News: भाजपा लड़ती रही है युवाओं के अधिकारों की लड़ाई : डॉ नरेश

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोडरमा जिला इकाई ने गांधी चौक से समाहरणालय तक आक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद समाहरणालय परिसर के समीप धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष संगीता सिन्हा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री विजय यादव एवं संयोजक सूरज प्रताप मेहता ने किया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. नरेश पंडित ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आ रही अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी और सरकार से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की।