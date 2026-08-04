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Kodarma News: कार्यकर्ताओं से ही पार्टी मजबूत, संगठन को सशक्त बनाया जाएगा: डॉ. नीरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा की विधायक डॉ. नीरा यादव ने भाजपा के मंडल पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉ. यादव ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समाधान की पहल का भरोसा दिया।

Kodarma News: कार्यकर्ताओं से ही पार्टी मजबूत, संगठन को सशक्त बनाया जाएगा: डॉ. नीरा

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। भाजपा की कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मंडल पदाधिकारियों एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के समर्पण और सक्रियता से ही संगठन मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि संगठन को और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने आगामी पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया。

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बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत की समस्याएं

बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, संगठनात्मक गतिविधियों तथा जनसरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों से विधायक को अवगत कराया। डॉ. यादव ने कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया।

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विशिष्ट कार्यकर्ताओं की उपस्थिति

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप जोशी सहित रामनाथ सिंह, संजय पासवान, चन्द्रशेखर जोशी, सुनील यादव, राजकुमार यादव, पिंटू कुमार, पारिजात सिंह, शंकर मोदी, सन्नी कुमार लहरी, उत्तम कुमार, पवन कुमार सिंह, अजय द्विवेदी, अजय महतो, गौरव कुमार, विनय झा, बुधेश शर्मा, विकास कुमार, सीताराम शर्मा, मुकेश कुमार, रामलाल यादव, दिनेश कुमार सिंह, मनोज गुप्ता, केवलाल कुमार, श्यामलाल सिंह, नवीन कुमार, राजू पासवान, महेंद्र ठाकुर, अर्जुन यादव, पप्पू कुमार भदानी, लक्ष्मी बरनवाल, रामचन्द्र यादव, सुनील कुमार बड़गवे, रामावतार केसरी, साकेत कुमार सिंह, नवीन चौधरी, हरिलाल सिंह, रंजीत कुमार, बैजनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. नीरा यादव ने बैठक में क्या चर्चा की?
डॉ. नीरा यादव ने बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
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