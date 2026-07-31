Kodarma News: नए प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों का सम्मान, 10 से 14 अगस्त तक निकलेगी तिरंगा यात्रा

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी जिला कोडरमा की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को शहर के गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में जिला अध्यक्ष अनूप जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के आयोजन, तिरंगा यात्रा और संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नव नियुक्त प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामनाथ सिंह एवं डॉ. नरेश पंडित का अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित और समाजहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला संगठन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

जिला अध्यक्ष अनूप जोशी ने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पार्टी गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि 10 से 14 अगस्त तक जिले के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्षों को राष्ट्रीय ध्वज भी उपलब्ध कराया गया। नवनियुक्त प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामनाथ सिंह और डॉ. नरेश पंडित ने सम्मान के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प दोहराया।बैठक को पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, वीरेंद्र सिंह और उमेश वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।