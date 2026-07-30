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Kodarma News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीप दान, पुरोहितों को किया गया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: गुरु पूर्णिमा और संत रविदास जयंती के अवसर पर भाजपा झुमरीतिलैया नगर मंडल ने विभिन्न मंदिरों में दीप प्रज्वलन और पुरोहित सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधिवत पूजा-अर्चना कर पुरोहितों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। नगर मंडल के कई प्रमुख सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे।

Kodarma News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीप दान, पुरोहितों को किया गया सम्मान

Kodarma News: झुमरी तिलैया। गुरु पूर्णिमा व संत शिरोमणि संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार भाजपा झुमरीतिलैया नगर मंडल (उत्तरी) की ओर से विभिन्न मंदिरों में दीप प्रज्वलन व पुरोहित सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत श्री सत्यनारायण मंदिर (खुदरा पट्टी रोड), श्री हनुमान मंदिर (स्टेशन रोड) व मां काली मंदिर (स्टेशन परिसर) में विधिवत पूजा-अर्चना कर दीप प्रज्वलित की गई। इसके बाद मंदिरों के पुरोहितों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर मंडल अध्यक्ष इन्द्रदेव वर्णवाल, महामंत्री पप्पू कुमार भदानी, साकेत कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सचिन कपसीमे, लक्ष्मी वर्णवाल, अर्जुन सिंह, अविनाश चंद्रवंशी, नगर मंत्री अंकित गुप्ता, रेखा भदानी, रीता लोहानी, धीरेन्द्र जायसवाल, चंद्रशेखर जोशी, अक्षय वर्णवाल, सौरभ कुमार, शंकर मोदी आदि मौजूद थे।

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