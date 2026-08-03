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Kodarma News: कृषि योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे: डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं का लाभ जिले के शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

Kodarma News: कृषि योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे: डीसी

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं का लाभ जिले के शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, प्रशिक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। समाहरणालय सभागार में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने जिला कृषि कार्यालय, आत्मा, पशुपालन विभाग, जिला गव्य विकास कार्यालय, मत्स्य विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

इस दौरान किसानों के प्रशिक्षण, कृषि प्रदर्शन, किसान गोष्ठी, कृषक पाठशाला, कृषक-वैज्ञानिक अंतर्मिलन तथा कृषक अभिरुचि समूहों से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी ली गई।

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