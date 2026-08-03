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Kodarma News: जेजे कॉलेज के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक व मशाल जुलूस नौ को, 10 को छात्र हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक चार अगस्त की शाम झुमरी तिलैया स्थित समिति की सदस्य जूहीदास गुप्ता के आवास पर

Kodarma News: जेजे कॉलेज के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक व मशाल जुलूस नौ को, 10 को छात्र हड़ताल

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक चार अगस्त की शाम झुमरी तिलैया स्थित समिति की सदस्य जूहीदास गुप्ता के आवास पर होगी। बैठक में नौ अगस्त को प्रस्तावित सर्वदलीय आम बैठक सह मशाल जुलूस तथा 10 अगस्त को जेजे कॉलेज में प्रस्तावित छात्र हड़ताल एवं ताला बंदी कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। समिति के अध्यक्ष महेश भारती ने बताया कि जेजे कॉलेज सहित कोडरमा जिले के सभी डिग्री कॉलेजों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय (वीबीयू), हजारीबाग से हटाकर गिरिडीह से संबद्ध किए जाने के विरोध में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।समिति

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के सचिव देवेंद्र कुमार ने सभी कोर कमिटी सदस्यों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं से समय पर बैठक में उपस्थित होकर आंदोलन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। यह जानकारी समिति के मीडिया प्रभारी रवि पासवान ने दी।

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