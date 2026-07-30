Kodarma News: जीवनभर का साथ अंतिम सांस तक, पत्नी के वियोग में पति ने भी छोड़ी दुनिया
Kodarma News: पहले पत्नी का निधन हुआ और कुछ ही देर बाद पति ने भी अंतिम सांस ले ली। एक ही घर से दोनों की अर्थियां उठने पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी क
Kodarma News: डोमचांच, निज प्रतिनिधि। डोमचांच नगर पंचायत के शहीद चौक स्थित सिंगलोडीह गांव में पति-पत्नी के अटूट रिश्ते की ऐसी मार्मिक मिसाल सामने आई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। वर्षों तक सुख-दुख में साथ निभाने वाले दंपती का साथ मौत भी नहीं तोड़ सकी। पहले पत्नी का निधन हुआ और कुछ ही देर बाद पति ने भी अंतिम सांस ले ली। एक ही घर से दोनों की अर्थियां उठने पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, लंबे समय से बीमार चल रही 55 वर्षीय सुधा देवी का बुधवार को उनके घर पर निधन हो गया।
उनके निधन से परिवार में मातम छा गया। पत्नी की मौत की खबर सुनकर उनके 60 वर्षीय पति ओमप्रकाश पोद्दार गहरे सदमे में आ गए। परिजनों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन जीवनसाथी के बिछड़ने का दुख वह सहन नहीं कर सके और कुछ ही समय बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया।परिजनों ने बताया कि सुधा देवी का पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद ओमप्रकाश पोद्दार पूरी तरह टूट गए और पत्नी के वियोग का आघात उनके लिए असहनीय साबित हुआ। एक ही परिवार में कुछ ही समय के अंतराल पर हुई दो मौतों से पूरे सिंगलोडीह गांव में शोक का माहौल बन गया। बाद में परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ पति-पत्नी की अंतिम यात्रा निकलने का दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।
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