Kodarma News: मेघातरी में जहर खाकर 35 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या
Kodarma News: कोडरमा के मेघातरी निवासी 35 वर्षीय कारू सिंह ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव से ग्रस्त होने की वजह से उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। पिछले दिनों में भी उनके आत्महत्या करने के प्रयास की जानकारी मिली है। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। घटना ने परिजनों को शोक में डाल दिया।
Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र के मेघातरी निवासी 35 वर्षीय कारू सिंह ने सोमवार को कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कारू सिंह (35), पिता भुनेश्वर सिंह, के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, कारू सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में रह रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने पूर्व में भी एक-दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था। सोमवार को वह बाहर से घर लौटे, जिसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और बेचैनी महसूस होने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।घटना
की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बताया गया कि मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन पुत्रों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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