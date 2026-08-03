Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kodarma News: मेघातरी में जहर खाकर 35 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

Kodarma News: कोडरमा के मेघातरी निवासी 35 वर्षीय कारू सिंह ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव से ग्रस्त होने की वजह से उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। पिछले दिनों में भी उनके आत्महत्या करने के प्रयास की जानकारी मिली है। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। घटना ने परिजनों को शोक में डाल दिया।

Kodarma News: मेघातरी में जहर खाकर 35 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या

Kodarma News: कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कोडरमा थाना क्षेत्र के मेघातरी निवासी 35 वर्षीय कारू सिंह ने सोमवार को कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कारू सिंह (35), पिता भुनेश्वर सिंह, के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, कारू सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में रह रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने पूर्व में भी एक-दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था। सोमवार को वह बाहर से घर लौटे, जिसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और बेचैनी महसूस होने लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।घटना

की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बताया गया कि मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन पुत्रों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।