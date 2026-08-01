Kodarma News: धनबाद रेलमंडल के 26 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को भुगतान, डीआरएम ने किया सम्मानित
Kodarma News: पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में शुक्रवार को जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में समापक भुगतान समार
Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में शुक्रवार को जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में समापक भुगतान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जुलाई माह में सेवानिवृत्त हुए सभी 26 कर्मचारियों का समापक भुगतान किया गया। मंडल प्रशासन ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समापक भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी के तहत सभी मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया गया। प्रशासन ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंडल लगातार प्रयासरत है। समापक भुगतान की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
समारोह में मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए रेलवे में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी कर्मचारियों की सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया और उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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