कोडरमा में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, 2 को कुचलकर मार डाला; दुधमुंहा बच्चा भी बना शिकार
झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां के कोडरमा जिले में बुधवार को हाथियों के झुंड ने दो लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 10 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। मृतक मासूम के परिजन ईंट-भट्ठा पर मजदूरी करते हैं।
झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। यहां के कोडरमा जिले में बुधवार को हाथियों के झुंड ने दो लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में दस महीने का एक बच्चा भी शामिल था। मृतक मासूम के परिजन ईंट-भट्ठा पर मजदूरी करते हैं। मंगलवार रात सोने के दौरान हाथियों के झुंड ने उनकी झोपड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें दूध पीते मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों के साथ बातचीत कर उनका हाल जाना।
सोते हुए मासूम पर हाथियों का हमला
मामला कोडरमा के जयनगर का है। यहां मंगलवार की रात को ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के बाद दंपति अपने 10 महीने के मासूम बच्चे के साथ सो रहे था। रात में हाथियों का एक झुंड वहां से गुजरात और झोपड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 महीने का दूध पीते बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी घटना में एक शख्स की मौत हो गई। इस तरह एक रात में हाथियों ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
मंगलवार रात हाथियों के हमले में 2 की मौत की जानकारी पुलिस को हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक एक महीने में करीब 8 लोगों की जान जा चुकी है।
वन विभाग की अपील
लगातार हो रही मौत के बाद वन विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश का माहौल है। बुधवार की सुबह सूचना के बाद वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान गांव के लोगों को हाथियों के झुंड से सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
हाथियों ने मचाया उत्पात, तीन कच्चे घरों को किया ध्वस्त
कोडरमा के सतगावां के कानीकेंद में हाथियों ने उत्पात मचाया और तीन कच्चे घरों को किया ध्वस्त कर दिया। इस दौरान लोगों ने भागकर जान बचाई। मंगलवार की रात की घटना में झुंड में करीब दर्जनभर हाथी आए और घरों को तोड़ डाला।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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