3 जनवरी को चलना था रेलवे का बुलडोजर तभी; झारखंड में कहां मिली दुकानदारों को राहत?

संक्षेप: रेलवे इंजीनियरिंग विभाग सोमवार को दुकानों को तोड़ने की तैयारी में था। बागबेड़ा थाना समेत विधि व्यवस्था डीएसपी को भी रेलवे ने पत्र दे दिया था। इससे कई दुकानदार रेलवे नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थे।

जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह रोड में लीजधारी दुकानों को तोड़ने का अभियान कुछ दिनों तक टल गया है। इससे दुकानदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने 27 लीजधारी दुकानों को नोटिस देकर 3 जनवरी तक जमीन खाली करने का आदेश दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खाली कराने के लिए चाहिए और समय रेलवे इंजीनियरिंग विभाग सोमवार को दुकानों को तोड़ने की तैयारी में था। बागबेड़ा थाना समेत विधि व्यवस्था डीएसपी को भी रेलवे ने पत्र दे दिया था। इससे कई दुकानदार रेलवे नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थे। कई लोगों ने सांसद विद्युत वरण महतो से मिलकर दुकान खाली करने के समय को बढ़वाने का आग्रह किया था।

सांसद ने दक्षिण पूर्व जोन के रेल महाप्रबंधक एके मिश्रा से फोन पर बात कर लीजधारी दुकानदारों के खड़गपुर व हावड़ा की तर्ज पर पुनर्वास की व्यवस्था करने का मुद्दा उठया। इधर, कई दुकानदारों ने रेलवे के एईएन और आरपीएफ को पत्र भेजकर दुकान खाली करने के लिए और समय की मांग की है। वहीं, दुकानदारों ने मकर संक्रांति के बाद दुकानों को खाली कर देने की जानकारी दी थी।