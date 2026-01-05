Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़know why Jamshedpur railway bulldozer action postponed on many shops
3 जनवरी को चलना था रेलवे का बुलडोजर तभी; झारखंड में कहां मिली दुकानदारों को राहत?

संक्षेप:

रेलवे इंजीनियरिंग विभाग सोमवार को दुकानों को तोड़ने की तैयारी में था। बागबेड़ा थाना समेत विधि व्यवस्था डीएसपी को भी रेलवे ने पत्र दे दिया था। इससे कई दुकानदार रेलवे नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थे।

Jan 05, 2026 10:39 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह रोड में लीजधारी दुकानों को तोड़ने का अभियान कुछ दिनों तक टल गया है। इससे दुकानदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने 27 लीजधारी दुकानों को नोटिस देकर 3 जनवरी तक जमीन खाली करने का आदेश दिया था।

खाली कराने के लिए चाहिए और समय

सांसद ने दक्षिण पूर्व जोन के रेल महाप्रबंधक एके मिश्रा से फोन पर बात कर लीजधारी दुकानदारों के खड़गपुर व हावड़ा की तर्ज पर पुनर्वास की व्यवस्था करने का मुद्दा उठया। इधर, कई दुकानदारों ने रेलवे के एईएन और आरपीएफ को पत्र भेजकर दुकान खाली करने के लिए और समय की मांग की है। वहीं, दुकानदारों ने मकर संक्रांति के बाद दुकानों को खाली कर देने की जानकारी दी थी।

दुकानदारों का और क्या कहना है?

दुकानदारों का मानना है कि सांसद व रेल जीएम की वार्ता के बाद चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से दुकानों को अभी नहीं तोड़ने का आदेश आया है। इससे पूर्व चक्रधरपुर के डीआरएम टाटानगर आकर सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। दुकानदारों के अनुसार, मकर संक्रांति के बाद ही दुकानों के टूटने की उम्मीद है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने टाटानगर स्टेशन पुनर्विकास योजना से शुक्रवार को साउथ सेटेलमेंट कॉलोनी की 5 दुकानों को भी नोटिस दिया था।

