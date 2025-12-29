Hindustan Hindi News
know about Jharkhand tourist places where you can celebrate new year 2026 latratu dam deer park jonha falls
प्रकृति की गोद में नववर्ष का आनंद, झारखंड की ये जगहें किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं

प्रकृति की गोद में नववर्ष का आनंद, झारखंड की ये जगहें किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं

संक्षेप:

वर्ष 2025 के अंतिम रविवार को हुंडरू फॉल और गेतलसूद डैम में सैलानियों और पिकनिक मनानेवालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकेले हुंडरू फॉल में लगभग 15 हजार से अधिक सैलानी पहुंचे, इनमें रांची के अतिरिक्त अन्य जिलों से आए लोग शामिल थे। इस दौरान पर्यटकों ने हुंडरू फॉल के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। 

Dec 29, 2025 10:32 am IST
रांची और आसपास स्थित पर्यटन स्थल झारखंड की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। घने जंगल, ऊंचे-नीचे पठार, कल-कल बहते जलप्रपात और शांत पहाड़ियों से सजे क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। पेरवाघाघ, हुंडरू, दशम, जोन्हा और पंचघाघ जैसे जलप्रपात मानसून में अपनी पूरी भव्यता के साथ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि नेतरहाट और बेतला नेशनल पार्क पहाड़, जंगल और जैव विविधता का अनूठा अनुभव कराते हैं।

वहीं रजरप्पा, अंगड़ाबाड़ी, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगरन्नाथपुर मंदिर जैसे धार्मिक स्थल आस्था और अध्यात्म का केंद्र हैं। ओरमांझी जैविक उद्यान, डियर पार्क और लतरातू डैम पारिवारिक पर्यटन के लिए आदर्श माने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और विविधता से भरपूर ये प्रमुख पर्यटन स्थल नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं।

गौतमधारा के नाम से जाना जाता है जोन्हा जलप्रपात

जोन्हा जलप्रपात, जिसे गौतमधारा भी कहा जाता है, रांची से लगभग 40 किमी दूर स्थित है। यह रारू नदी पर बना है और झारखंड के खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है। ऊंचाई से गिरता पानी गहरे कुंड में समा जाता है, जिससे दृश्य अत्यंत रोमांचक बनता है। नीचे उतरने के लिए बनी लंबी सीढ़ियां पर्यटकों को जलप्रपात के पास तक ले जाती हैं। चारों ओर हरियाली और पहाड़ी वातावरण इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं।

हुंडरू फॉल में उमड़ी सैलानियों की भीड़

वर्ष 2025 के अंतिम रविवार को हुंडरू फॉल और गेतलसूद डैम में सैलानियों और पिकनिक मनानेवालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकेले हुंडरू फॉल में लगभग 15 हजार से अधिक सैलानी पहुंचे, इनमें रांची के अतिरिक्त अन्य जिलों से आए लोग शामिल थे। इस दौरान पर्यटकों ने हुंडरू फॉल के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और गेतलसूद डैम में जमकर बोटिंग का लुत्फ उठाया।

सैलानियों की भीड़ को देखते हुए हुंडरू फॉल में तैनात पर्यटन मित्रों की टीम व्यवस्था को नियंत्रित करने में सक्रिय रही। झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति के सदस्य राजकिशोर प्रसाद और संरक्षक बालेश्वर बेदिया ने बताया कि सैलानियों की अधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्यटनकर्मी पूरी तरह चौकस थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

रांची से 16 किमी दूर स्थित है बिरसा जैविक उद्यान

ओरमांझी बिरसा जैविक उद्यान रांची से लगभग 16 किमी दूर स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा और आधुनिक चिड़ियाघर है, जहां जानवरों को खुले और प्राकृतिक वातावरण में रखा गया है। यहां शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण, भालू सहित कई वन्य जीव देखे जा सकते हैं। यह उद्यान जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों और परिवारों के लिए यह एक आदर्श पर्यटन स्थल है। सुव्यवस्थित पथ, हरियाली और साफ-सुथरा वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है।

पांच धाराओं में गिरता है पंचघाघ फॉल का पानी

पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है और यह पांच छोटी-छोटी धाराओं में गिरते पानी के कारण अपने नाम से जाना जाता है। बनई नदी पर बना यह जलप्रपात प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है। यहां पानी चट्टानों पर बहते हुए पांच अलग-अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है, इससे एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। यह स्थान अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाला है।

प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है रीमिक्स

रीमिक्स फॉल खूंटी जिले का अपेक्षाकृत नया और कम चर्चित जलप्रपात है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह जलप्रपात खासकर मानसून में बेहद आकर्षक हो जाता है। यहां का पानी चट्टानों से गिरते हुए छोटे-छोटे कुंड बनाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है।

रांची शहर में पेयजलापूर्ति का मुख्य स्रोत है लतरातू डैम

लतरातू डैम बेड़ो प्रखंड में स्थित एक प्रमुख जलाशय और पर्यटन स्थल है। यह डैम रांची शहर की पेयजल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, साथ ही इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी इसे खास बनाती है। चारों ओर फैली पहाड़ियां, घने जंगल और शांत जलराशि इस स्थान को आकर्षक बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पर्यटक यहां नाव विहार, फोटोग्राफी और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। लतरातू डैम के आसपास का वातावरण प्रदूषणमुक्त और शांत है, जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून देता है।

तिरू फॉल में 150 फीट ऊपर से गिरता है पानी

बुढ़मू राय रोड पर मुख्य सड़क से 500 मीटर की दूरी पर स्थित तिरू फॉल में प्रकृति की अप्रतिम छटा दिखती है। जंगलों के बीच मौजूद यह फॉल झारखंड के किसी भी जलप्रपात से कम नहीं है, कमी है तो सिर्फ इसके विकास और प्रचार-प्रसार की। यहां स्थित शिव मंदिर और इसके बगल से लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर फॉल के निचले भाग में स्थित ताल की छटा और इसके अगल-बगल के दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पहाड़ से 150 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी की ध्वनि का मंत्रमुग्ध करती है।

रांची का डियर पार्क छोटे बच्चों करता है आकर्षित

डियर पार्क रांची शहर का लोकप्रिय पारिवारिक पर्यटन स्थल है। यहां हिरणों को खुले और सुरक्षित वातावरण में रखा गया है। बच्चों के लिए यह स्थल खास आकर्षण का केंद्र है। पार्क के भीतर हरियाली, घूमने के रास्ते और बैठने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह स्थान पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जागरुकता बढ़ाने में सहायक है।

लापुंग साईं मंदिर में दूर से दर्शन करने आते हैं लोग

लापुंग साईं मंदिर रांची जिले के लापुंग प्रखंड में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर साईं बाबा को समर्पित है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गहरी आस्था है। मंदिर शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवार और विशेष अवसरों पर यहां भजन-कीर्तन और पूजा का आयोजन किया जाता है।

जगन्नाथपुर मंदिर की वास्तुकला आकर्षक है

जगरन्नाथपुर मंदिर रांची के धुर्वा क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और इसकी वास्तुकला ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है। रथ यात्रा के समय यहां विशेष उत्सव का आयोजन होता है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से आसपास का दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पहाड़ी मंदिर पर पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां बनी हैं

पहाड़ी मंदिर रांची शहर की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पहुंचने के लिए लगभग 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर से पूरे रांची शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष भीड़ उमड़ती है। पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए रांची ही नहीं झारखंड के अन्य जिलों से लोग पहुंचते हैं।

अंगड़ाबाड़ी बाबा ही आम्रेश्वर धाम हैं

अंगड़ाबाड़ी, जिसे बाबा आम्रेश्वर धाम भी कहा जाता है, खूंटी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह भगवान शिव को समर्पित है। सावन महीने में यहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्राकृतिक वातावरण और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे यहां आध्यात्मिक शांति मिलती है। सावन के दौरान कांवड़ यात्रा और मेले का आयोजन होता है। यह स्थल आस्था, संस्कृति और प्रकृति का सुंदर संगम है।

बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में छठ पूजा पर उमड़ती है

सूर्य मंदिर रांची जिले के बुंडू मार्ग पर स्थित एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से आसपास का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। मंदिर की संरचना रथ के आकार में बनाई गई है, जिसमें सात घोड़े सूर्य देव के रथ का प्रतीक हैं। यहां प्रतिदिन श्रद्धालु सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने आते हैं। छठ पूजा पर इस मंदिर में विशेष भीड़ उमड़ती है।

दिउड़ी मंदिर में 16 भुजावाली मां हैं विराजमान

तमाड़ प्रखंड में स्थित दिउड़ी मंदिर सोलह भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो देश में दुर्लभ मानी जाती है। मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है और इसे आदिवासी आस्था से भी जोड़ा जाता है। नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर घने जंगलों और शांत वातावरण के बीच स्थित है, जिससे इसकी आध्यात्मिक अनुभूति और भी गहरी हो जाती है। स्थानीय लोग देवी को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानते हैं।

