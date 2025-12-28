Hindustan Hindi News
'किरीस का गाना सुनेगा...', एक VIDEO ने बदल दी अनाथ लड़के की जिंदगी; कौन है वायरल बॉय धूम

'किरीस का गाना सुनेगा' वाले वायरल वीडियो के बाद धूम की जिंदगी बदल गई है। वायरल होने से पहले जमशेदपुर का धूम कूड़ा बिनकर अपना गुजारा करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई है। 

Dec 28, 2025 04:08 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
मासूम सी उम्र में जब मां-बाप की छांव सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसी उम्र में सिर से उनका साया उठ जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है। बचपन में ही मां-बाप का साया सिर से छिन जाने के बाद बच्चों की जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं रह जाती। कुछ ऐसे ही हालातों में अनाथ हुआ था जमशेदपुर का एक मासूम बच्चा, जिसे तब शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी आवाज एक दिन उसकी किस्मत लिखेगी। आज वही बच्चा सोशल मीडिया पर इतना वायरल है कि इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। जमशेदपुर का पिंटू उर्फ धूम 'किरीस का गाना सुनेगा?' गाकर लाखों दिलों को छू रहा है।

कौन है ‘किरीस का गाना सुनेगा’ वायरल बॉय धूम?

यह कहानी है उस लड़के की, जिसने बचपन बेहद तंगहाली और अकेलेपन में गुजारा। कूड़ा बिनकर अपना पेट भरता रहा। मां-बाप के गुजर जाने के बाद हालातों के भरोसे पला और बढ़ा। जिंदगी तंगहाली और बेगारी में गुजर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरे इंटरनेट पर धूम का गाना छा गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब धूम की जिंदगी बदल गई है। मटमैले कपड़ों में सने हुए धूम की आवाज इतनी वायरल हुई कि जिसने भी देखा वो आनंदित हुए बिना नहीं रह पाया। धूम उर्फ पिंटू के गाए गाने पर लाखों लोगों ने रील्स भी बनाई हैं। इस गाने पर मीम्स की तो बाढ़ आ गई है।

एक वीडियो, जिसने बदल दी धूम की जिदगी

कुछ समय पहले पिंटू उर्फ धूम का एक साधारण सा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। वायरल वीडियो में धूम ऋतिक रोशन की फिल्म कृष का गाना अलग अंदाज में गाता है। धूम का यह अलग अंदाज लोगों को खूब रास आया। देखते ही देखते धूम के इस गाने पर रील्स की बाढ़ आ गई और हर कोई जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये बच्चा कौन है। तब पता चला कि वायरल वीडियो में दिख रहा लड़का झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है और कूड़ा बिनता है।

