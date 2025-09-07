कतरास खदान हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, निकाले गए 4 और शव

झारखंड के कतरास खदान में बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में शनिवार को चार और शव निकाले गए। इसके साथ ही हादसे में मरनेवालों की संख्या सात हो गई है। छह शवों की शिनाख्त आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में हुई है जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी है।

झारखंड के कतरास खदान में बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में शनिवार को चार और शव निकाले गए। इसके साथ ही हादसे में मरनेवालों की संख्या सात हो गई है। छह शवों की शिनाख्त आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में हुई है जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे के दिन शुक्रवार को पानी से तीन शव निकाले गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है।

बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के कतरास क्षेत्र संख्या चार की एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना में संचालित अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएमएपीएल) के पैच में शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे हादसा हुआ था। हॉल रोड (खदान में जाने का रास्ता) पर चल रही सर्विस वैन पर चट्टान गिर गई थी। वैन में छह कर्मी सवार थे। सर्विस वैन 150 फीट नीचे पानी से भरी खाई में गिर गई थी। हादसे के दिन ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। पहले दिन खाई से स्वरूप गोप (हेल्पर), अमन कुमार सिंह (फीटर), अमित बागल (फीटर) के शव को निकाला गया था।

दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने लगभग साढ़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद पानी से रूपक महथा (मैकेनिक) और राहुल रवानी (फीटर) और वैन चालक गयासुर दास के शव को बाहर निकाला। गयासुर वैन के इंजन में फंसा हुआ था। इसके अलावा एक और शव निकाला गया। इधर, डीसी के आदेश पर राहुल रवानी के शव का पोस्टमार्टम रात में किया गया। रूपक महतो के शव का पोस्टमार्टम रविवार को होगा।