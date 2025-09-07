Katras khadan hadsa 4 more dead body found कतरास खदान हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, निकाले गए 4 और शव, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Katras khadan hadsa 4 more dead body found

कतरास खदान हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या, निकाले गए 4 और शव

झारखंड के कतरास खदान में बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में शनिवार को चार और शव निकाले गए। इसके साथ ही हादसे में मरनेवालों की संख्या सात हो गई है। छह शवों की शिनाख्त आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में हुई है जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कतरासSun, 7 Sep 2025 07:57 AM
झारखंड के कतरास खदान में बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में शनिवार को चार और शव निकाले गए। इसके साथ ही हादसे में मरनेवालों की संख्या सात हो गई है। छह शवों की शिनाख्त आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में हुई है जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे के दिन शुक्रवार को पानी से तीन शव निकाले गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है।

बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के कतरास क्षेत्र संख्या चार की एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना में संचालित अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएमएपीएल) के पैच में शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे हादसा हुआ था। हॉल रोड (खदान में जाने का रास्ता) पर चल रही सर्विस वैन पर चट्टान गिर गई थी। वैन में छह कर्मी सवार थे। सर्विस वैन 150 फीट नीचे पानी से भरी खाई में गिर गई थी। हादसे के दिन ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। पहले दिन खाई से स्वरूप गोप (हेल्पर), अमन कुमार सिंह (फीटर), अमित बागल (फीटर) के शव को निकाला गया था।

दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम ने लगभग साढ़े पांच घंटे की मशक्कत के बाद पानी से रूपक महथा (मैकेनिक) और राहुल रवानी (फीटर) और वैन चालक गयासुर दास के शव को बाहर निकाला। गयासुर वैन के इंजन में फंसा हुआ था। इसके अलावा एक और शव निकाला गया। इधर, डीसी के आदेश पर राहुल रवानी के शव का पोस्टमार्टम रात में किया गया। रूपक महतो के शव का पोस्टमार्टम रविवार को होगा।

आश्रित को नौकरी और न्यूनतम 30 लाख मिलेगा

कतरास स्थित अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट में हुए हादसे में मृत कर्मियों के आश्रितों को न्यूनतम 30 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी मिलेगी। आउटसोर्सिंग प्रबंधन और आश्रितों की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। बीसीसीएल की ओर से बताया गया कि आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही एक आश्रित को नौकरी दी जाएगी।