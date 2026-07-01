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करणी सेना के नेता की हत्या के बाद जमशेदपुर में बवाल, लग गई धारा-163; पुलिस को बड़ी आशंका

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के एक नेता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में बवाल हो गया। पुलिस ने किसी बड़ी घटना की आशंका के बीच इलाके में धारा-163 लागू कर दिया है।

करणी सेना के नेता की हत्या के बाद जमशेदपुर में बवाल, लग गई धारा-163; पुलिस को बड़ी आशंका

झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के नेता की हत्या हो गई। हत्या के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन की आशंका के बीच पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर के कुछ इलाकों में बुधवार को धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान कुछ इलाकों में कई चीजों पर पाबंदी रहेगी।

बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टूपुर में एक बार में छेड़खानी का विरोध करने पर करणी सेना के नेता हिमांशू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनका दोस्त भी चाकू लगने से घायल हो गया था, जिसका इलाज चल रहा है। अब हत्या के बाद सोमवार से चल रहे विरोध प्रदर्शन को और बढ़ता देख प्रशासन ने ऐक्शन लेते हुए कुछ संवेदनशील इलाकों में धारा-163 लागू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि इस दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो सकते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

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वेंटिलेटर पर प्रभुपूज, 8 घंटे चला ऑपरेशन

जमशेदपुर। डबल मर्डर के बाद हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल प्रभुपूज आनंद की इलाज कोलकाता के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। वह वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत नाजुक है। उनके शरीर पर चाकू के 21 घाव मिले हैं। शनिवार को करीब आठ घंटे तक चले ऑपरेशन में फेफड़े और पेट में लगी चोटों का उपचार कर रक्तस्राव रोकने का प्रयास किया गया। डॉक्टरों ने अभी भी एक से अधिक यूनिट रक्त चढ़ाने की संभावना जताई है। इधर, प्रमुख के चाचा भोला सिंह ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिवार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

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प्रशासन ने डबल मर्डर बार सील किया

जमशेदपुर। डबल मर्डर की घटना के दूसरे दिन बार को सील कर दिया है। बार में मारपीट और उसके बाद हुई हत्या के बाद यह कार्रवाई की गई। बार में सोमवार रात से ताला लगा दिया गया था। शनिवार को उपायुक्त हिमालय साहू एवं पूर्वी सिंहभूम के सहायक उपायुक्त अरुण मिश्रा ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर बार के खिलाफ नगर एवं वाणिज्य शाखा की जांच समिति ने बार को बंद करने की रिपोर्ट दी थी। बार में अपराध के घटित होने सहित कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है। भाजपा नेता और बार के संचालक के संबंध में सवाल पूछने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

‘आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, छापेमारी जारी’

एडीजी ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद एडीजी अंशु सिद्धार्थ डोबो और पहुंचे और शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए 10 पुलिसकर्मियों की निगरानी की। 10 मिनट तक निगरानी के बाद उन्होंने अधिकारियों को जांच से जुड़े लोगों को आदेश दिया और रातों को लिए रवाना हो गए।

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निरंजन कुमार बने बिष्टुपुर के थाना प्रभारी

बिष्टुपुर को नया थाना प्रभारी निरंजन कुमार को बनाया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से बिष्टुपुर का थाना प्रभारी दिया गया है। वहीं, गोलमुरी थाना प्रभारी सरयू आनंद को बर्मामाइंस थाना प्रभारी बनाया गया है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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