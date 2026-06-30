झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के नेता की मौत से भारी बवाल, घंटों हंगामा, SP की गाड़ी तक तोड़फोड़

झारखंड के जमशेदपुर के बिष्टुपुर में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की मौत के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। उनकी मां थाने के अंदर घु गई और आरोपियों को पेश करने के लिए कहा। वहीं एसपी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई।

जमशेदपुर के बिष्टूपुर में चाकूबाजी में घायल करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की मौत के बाद सोमवार देर शाम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमएच में ही बवाल शुरू हो गया, जो बढ़कर बिष्टूपुर गोलचक्कर पहुंच गया। आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की तो डीएसपी के साथ उलझ गए। उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। घटनास्थल पर मौजूद सिटी एसपी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर, जाम स्थल के पास से गुजर रही पीसीआर वैन को भी घेर लिया, जिससे ड्राइवर घबरा गया औैर वैन एक बिल्डिंग से टकरा गई। इसके बाद लोगों ने वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर, एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो एएसआई समेत तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया।

मौत की सूचना पर पहुंचे टीएमएच बिष्टूपुर के डबल डाउन बार के बाहर शनिवार रात चाकूबाजी में घायल हिमांशु सिंह की सोमवार को 44 घंटे बाद टीएमएच में मौत होते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते सैकड़ों लोग टीएमएच पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस अधिकारियों को अस्पताल के सीसीयू की ओर जाने से भी रोक दिया गया।

आरोपियों ने दोस्तों संग किया हमला एफआईआर में आरोप लगाया गया कि हिमांशु और प्रत्यूष साथियों के साथ डबल डाउन बार पहुंचे थे। इस दौरान बार के अंदर चल रहे विवाद को दोनों शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि बार प्रबंधन ने विवाद रोकने के बजाय आरोपियों का पक्ष लेते हुए हिमांशु और उसके साथियों को बार से बाहर निकलवा दिया। बाहर पहले से मौजूद आरोपियों ने अन्य साथियों को बुला हमला कर दिया।

शिकायत में कहा गया कि अगर बार प्रबंधन दोनों युवकों को बाहर नहीं निकालता तो यह घटना टाली जा सकती थी। वहीं हिमांशु सिंह की मौत के बाद सोमवार को टीएमएच से लेकर बिष्टूपुर गोलचक्कर तक छह घंटे (शाम 7.30 से रात 1.30 बजे)हंगामा चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने टीएमएच से ही नारेबाजी शुरू की और पैदल ही बिष्टूपुर गोलचक्कर पहुंचे। उन्होंने ट्रक और बसों की मदद से सड़क को जाम कर दिया। धीरे-धीरे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जाम लगने के बाद सड़क को डायवर्ट कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया।

आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग हिमांशु की शादी मानगो निवासी रिचा सिंह से दिसंबर 2024 को ही हुई थी। पत्नी और मां समेत परिवार के अन्य लोग मुख्य सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान पत्नी रिचा कई बार बेहोश भी हुई, जिन्हें लोगों ने संभाला। पत्नी की मांग थी कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग की थी एसएसपी मौके पर पहुंचे और उनसे वार्तालाप करें। हालांकि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद एसएसपी पीयूष पांडेय मौके पर नहीं पहुंचे।

एएसआई सहित तीन पुलिसवाले निलंबित एसएसपी पीयूष पांडेय ने गश्ती दल के तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) रतन कुमार दास, सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) राजेश कुमार रंजन तथा आरक्षी संख्या-913 मनोज कुमार शामिल हैं। तीनों उस गश्ती दल का हिस्सा थे, जो घटना की सूचना पर पहुंचे थे। इनकी मौजूदगी में ही हिमांशु और प्रत्युष को चाकू मारा गया था। बता दें कि शनिवार को हमले में एक एएसआई रतन कुमार के हाथ में भी चाकू लगा था, लेकिन इस मामले को पुलिस ने दर्ज नहीं किया।

भाजपा नेता नीरज सिंह समेत 11 पर एफआईआर हिमांशु के पिता अरविंद सिंह के बयान पर पुलिस ने भाजपा नेता और डबल डाउन बार के संचालक नीरज सिंह समेत 11 पर एफआईआर दर्ज कर ली है। विजय कुमार, गम्हरिया निवासी सोनू राम सरदार उर्फ सोनू मंडल, विश्वनाथ मंडल, राहुल, राज लोहार, अमित लोहार, अर्जुन लोहार, गणेश लोहार और लखन मार्डी समेत 11 को आरोपी बनाया गया है। वहीं, सोनू मंडल और राज लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

कस्टडी में हत्या का आरोप, एसटीएफ से जांच की मांग प्रदर्शन कर रहे लोग घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। वहीं, हमला करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हिमांशु की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है। पूरे मामले की जांच किसी एसटीएफ से कराई जाए।

आरोपियों को खोजते हुई थाना परिसर में घुसीं मां जामस्थल पर बवाल के बीच हिमांशु की मां गिरफ्तार आरोपियों को खोजती हुईं थाना के अंदर प्रवेश कर गईं। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और आरोपियों को उनके सामने पेश करने को कहा। हालांकि, पुलिस का कहना था कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आधे घंटे तक हंगामा के बाद वो थाने से बाहर निकलीं।