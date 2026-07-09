हिमांशु सिंह हत्याकांड: 2 लाख का इनामी बोदरा का सरेंडर, भाजपा नेता नीरज समेत 4 को जेल
हिमांशु सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी और 2 लाख का इनामी बोदरा ने हुलिया बदलकर कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं, भाजपा नेता समेत 4 को भी जेल भेज दिया गया है।
झारखंड के जमशेदपुर में बिष्टूपुर के डीडी बार एंड कैफे के बाहर करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी दो लाख के इनामी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं, राजस्थान से गिरफ्तार भाजपा नेता एवं बार के संचालक नीरज सिंह को भी मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। इस बीच पुलिस ने दो और हमलावरों को ओडिशा के बहलदा से गिरफ्तार किया है। उनके नाम सुदर्शन मंडल उर्फ लालटू, राजेश मंडल हैं। दोनों ओडिशा के बहलदा के निवासी हैं और हिमांशु पर हमले में शामिल थे। सीसीटीवी में उनकी तस्वीर आई है। बोदरा ने घटना के 11वें दिन पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए अदालत से छह दिन का रिमांड मांगा है।
हुलिया बदलकर बोदरा पहुंचा कोर्ट में
हिमांशु की हत्या के बाद से फरार चल रहे विश्वनाथ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर दो लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। बुधवार को उसने सफेद कपड़े पहनकर पुलिस को चकमा देते हुए सीधे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने आत्मसमर्पण कराया। अखिलेश सिंह नागाडीह कांड में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रह चुके हैं। कोर्ट परिसर में बोदरा के पहुंचने की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। वह तीन नम्बर गेट से पैदल ही अंदर आया और सीधे सीजेएम कोर्ट में चला गया। न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस उसे 6 दिन की रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। अदालत यह तय करेगी कि उसे कितने दिनों के लिए पुलिस हिरासत में दिया जाए।
भाजपा नेता नीरज की भी भूमिका
भाजपा नेता और बार संचालक नीरज सिंह की भूमिका भी सामने आई है। यह जानकारी बुधवार को अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीरज सिंह समेत अन्य आरोपियों को पेश करने के दौरान एसएसपी एहतेशाम वकारिब ने दी। नीरज सिंह समेत दो अन्य आरोपियों को काला नकाब पहनाकर मीडिया के सामने पेश किया गया। एसएसपी ने बताया कि जांच में दोनों आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी और संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है। हिमांशु की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। अनुसंधान के लिए अलग से विशेष टीम गठित की गई है, जो हत्या की साजिश, इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। सएसपी ने नीरज सिंह को अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह को राजस्थान के सीकर से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था। चार दिन की रिमांड अवधि और न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया।
पुलिस दबाव में मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर
संवाददाता सम्मेलन में यह सवाल भी उठा कि जब आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का बड़ा अमला लगा था और लगातार छापेमारी की जा रही थी, तब उसने आसानी से अदालत पहुंचकर आत्मसमर्पण कैसे कर दिया और पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी। इसपर एसएसपी ने कहा कि पुलिस की लगातार दबिश और दबाव का ही परिणाम है कि मुख्य आरोपी को अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी थी। आरोपी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण एसपी शुभम कुमार खंडेलवाल, सिटी एसपी ललित मीणा, एएसपी ऋषभ त्रिवेदी, डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर तथा बिष्टूपुर थाना प्रभारी निरंजन कुमार भी मौजूद थे।
हुलिया बदल पुलिस को चकमा देते कोर्ट पहुंचा बोदरा
हिमांशु की हत्या में फरार आरोपी विश्वनाथ बोदरा ने बुधवार को सफेद कपड़े पहनकर पुलिस को चकमा देते हुए सीजेएम की अदालत में सरेंडर कर दिया। नागाडीह कांड में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रहे अखिलेश सिंह ने आत्मसमर्पण कराया। कोर्ट परिसर में बोदरा के पहुंचने की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। वह तीन नम्बर गेट से पैदल ही अंदर आया और सीधे कोर्ट चला गया। अब पुलिस उसे 6 दिन की रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। अदालत यह तय करेगी कि उसे कितने दिनों के लिए पुलिस हिरासत में दिया जाए।
गैंगस्टर रवि दास को पुरुलिया से उठाया, पूछताछ जारी
जमशेदपुर। पुलिस ने गैंगस्टर रवि दास को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बड़ाबाजार क्षेत्र से हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही रवि दास पर हिमांशु हत्याकांड के आरोपी राहुल दुबे के संपर्क में रहने का संदेह है। पुलिस उससे यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के बाद फरार आरोपियों को किसी प्रकार की शरण, आर्थिक सहायता या अन्य सहयोग तो नहीं दिया गया था। पुलिस राहुल दुबे और उसके संपर्क में रहे लोगों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
24 घंटे में नीरज सिंह को पेश नहीं करने का आरोप
नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने अदालत में आवेदन दाखिल कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज सिंह को मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे विमान से रांची लाया गया और सदर अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया।
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