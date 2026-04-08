'भारत निभाए मध्यस्थ की भूमिका', कल्पना इनामदार ने PM मोदी से क्या की मांग
वैश्विक तनाव के बीच कल्पना इनामदार ने केंद्र सरकार से त्वरित और ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकआंदोलन न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर भारत के आम नागरिक पर पड़ रहा है।
वैश्विक तनाव के बीच कल्पना इनामदार ने केंद्र सरकार से त्वरित और ठोस कदम उठाने की मांग की है। मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकआंदोलन न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर भारत के आम नागरिक पर पड़ रहा है।
पीएम मोदी से क्या है मांग
कल्पना इनामदार ने बताया कि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर भारत से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। उनके अनुसार, भारत की कूटनीतिक स्थिति ऐसी है कि वह इस दिशा में प्रभावी पहल कर सकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई का मुद्दा प्रमुख रहा। इनामदार ने कहा कि आम जनता एक तरफ अंतरराष्ट्रीय तनाव और दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों की दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ने से न केवल परिवहन महंगा हुआ है, बल्कि इसका असर खाद्य वस्तुओं और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ रहा है।
टैक्स में राहत देने की मांग
कल्पना इनामदार ने कहा कि ईंधन की कीमतों में टैक्स का हिस्सा अधिक है और सरकार चाहे तो इसमें कटौती कर लोगों को राहत दे सकती है। साथ ही एलपीजी गैस पर सब्सिडी बहाल करने की मांग भी रखी गई। वैश्विक परिप्रेक्ष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को चिंताजनक बताया और कहा कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत पर भी पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने पांच प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें भारत को तटस्थ मध्यस्थ के रूप में आगे लाना, कूटनीतिक प्रयास तेज करना, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, एलपीजी सब्सिडी बहाल करना और महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र-राज्य के संयुक्त प्रयास शामिल हैं। इनामदार ने कहा कि मौजूदा हालात केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का रूप ले रहे हैं और ऐसे समय में सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों के हित में निर्णय लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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