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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 24 घंटे में इन जिलों में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Apr 30, 2026 06:20 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम के मिजाज को बदल दिया। ठंडी चलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आगामी दिनों में भी मौसम के खुशनुमा रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 24 घंटे में इन जिलों में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Weather: झारखंड में बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम के मिजाज को बदल दिया। ठंडी चलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आगामी दिनों में भी मौसम के खुशनुमा रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे में आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि आने वाले चार दिनों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। इससे दिन में तप रहे राज्य के कई हिस्सों में ठंडक महसूस हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत राज्य के पश्चिमी बंगाल से सटे 15 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि व वज्रपात होने की संभावना है। राज्य में संताल के सभी जिलों समेत पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि व वज्रपात हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के ऊपर बने ट्रफ से बदल रहा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक ट्रफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर नागालैंड तक कायम है। यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम के दक्षिणी भाग से होते हुए नागालैंड तक कायम है। इसके कारण मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है।

चिलचिलाती धूप से मिली राहत

रांची और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार को आंधी और गरज के साथ हुई बारिश ने जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी से राहत दी और मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं दूसरी ओर हवाई यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा। खराब मौसम के कारण रांची एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन बाधित हुआ। कोलकाता से आने वाली एक फ्लाइट को खराब दृश्यता के कारण बिना उतरे ही वापस लौटना पड़ा। वहीं, दिल्ली से आ रहा विमान करीब दो घंटे देर से रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा।

इसके अलावा कई अन्य विमान अपने निर्धारित समय से एक से दो घंटे की देरी से रांची पहुंचे। रांची में इस दौरान लगभग दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में गिरावट तो आई, लेकिन एयरपोर्ट पर विमानों का इंतजार कर रहे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बारिश हुई और हवा चली तो गर्मी से लोगों ने ली राहत की सांस: बारिश होने से रांची समेत राज्य के अन्य भागों में गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम में ठंडक होने के बावजूद रांची के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई नहीं दिया। यहां का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में 0.4 डिग्री अधिक रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में एक डिग्री नीचे चला गया। बावजूद इसके यह सामान्य तापमान से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं, दूसरी ओर खूंटी और बोकारो जिले में भी तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। खूंटी में सर्वाधिक 34.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कहां कितनी हुई बारिश

राज्य में बुधवार की शाम रांची में 2 मिमी, जमशेदपुर में 2, बोकारो में 32.4 बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में 11.8, रांची में 6.2 मिमी समेत बोकारो, सरायकेला, धनबाद, गुमला, कोडरमा, सिमडेगा और खूंटी में हल्की बारिश हुई। बुधवार को मात्र दो जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। इसमें मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42.7 और सरायकेला में 41.2 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को रांची समेत कई जिलों में मौसम बदलाव हुआ। कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। अगले चार दिनों के दौरान भी मौसम बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान तेज हवा और गरज के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि व वज्रपात होने की संभावना है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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