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झारखंड के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी; येलो अलर्ट जारी

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले तीन दिनों तक झारखंड के अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने योलो अलर्ट जारी किया है।

झारखंड के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी; येलो अलर्ट जारी

शहर में गुरुवार शाम हुई झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाई। सुबह से तेज धूप और गर्मी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में घने बादल छा गए। शाम करीब चार बजे बारिश शुरू हुई, जिसके साथ हल्की हवाएं भी चलीं। इससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक जमशेदपुर में 11 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां सहित झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

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झारखंड में आंधी बारिश और ठनका से चार की मौत

रांची समेत झारखंड के कई जिलों में गुरुवार दोपहर बाद मौसम बदला और आंधी के साथ बारिश हुई। 60 किमी की रफ्तार से हवा भी चली। आंधी-बारिश के दौरान ठनका से राज्य में तीन लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दो की जान पूर्वी सिंहभूम में गई जबकि एक मौत रामगढ़ के भदानीनगर में हुई। वहीं गुमला में आंधी के दौरान दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई।

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इधर, मौसम विभाग ने शुक्रवार व शनिवार को अधिकांश हिस्सों में आंधी व बारिश के साथ कहीं-कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में दो-तीन दिनों में मानसून के प्रवेश की उम्मीद जताई है है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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