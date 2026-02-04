Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Just as we fought and secured Jharkhand, similarly, CM Soren at JMM foundation day
जैसे लड़कर झारखंड लिया, वैसे ही...; झामुमो के 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

संक्षेप:

सोरेन ने कहा, ‘धनबाद की यह क्रांतिकारी धरती है जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया। गरीब, गुरबा, किसान, मजदूरों को नेतृत्व दिया, उनके लिए सुरक्षा कवच बन कर दमनकारी लोगों के सामने अपना सीना तानकर और यहां के आदिवासी-मूलवासियों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।’

Feb 04, 2026 10:33 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद, झारखंड
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान धनबाद में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की नींव रखने वाले अपने पिता शिबू सोरेन को याद किया, साथ ही झारखंड के लोगों के साथ बीते सालों में हुए भेदभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन फिर भी इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी और अशिक्षा मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करती है। पर हमने भी प्रण लिया है जैसे लड़कर झारखंड लिया था, वैसे ही अधिकार के लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो।

सोरेन ने बताया धनबाद के मैदान का महत्व

कार्यक्रम में बोलते हुए सोरेन ने कहा, ‘आज का यह ऐतिहासिक स्थल, ऐसी जगह है जहां से हमारे मार्गदर्शक रहे नेताओं ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की, कई लंबी लकीर खींची। यहां के आदिवासी-मूलवासियों के हक-अधिकार से लेकर, यहां के जल, जंगल, जमीन से लेकर, इस राज्य के अलग होने की जो घोषणा हुई, इसी मैदान से हुई। कई ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए और हम लोगों को रास्ता दिखाया। ऐसे कई मार्गदर्शक आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं।’

'धनबाद की यह धरती क्रांतिकारी है'

आगे उन्होंने कहा, ‘एक ऐसे महान व्यक्ति दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन, जिनकी सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश-दुनिया में अलग पहचान रही। आज उन्हें श्रद्धांजलि देकर, उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है। राज्य को संवारने का एक संकल्प लेने का भी आज दिन है।’

सोरेन ने कहा, ‘धनबाद की यह क्रांतिकारी धरती है जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया। गरीब, गुरबा, किसान, मजदूरों को नेतृत्व दिया, उनके लिए सुरक्षा कवच बन कर दमनकारी लोगों के सामने अपना सीना तानकर और यहां के आदिवासी-मूलवासियों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।’

'देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान'

आगे उन्होंने कहा, ‘हमारा पूरा झारखंड भी वीर भूमि है। अलग-अलग जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू से लेकर बाबा तिलका मांझी, बिनोद बिहारी महतो जी से लेकर आदरणीय गुरुजी तक का संघर्ष, बलिदान और समर्पण आज हमें अलग पहचान देता है। आज हमें गर्व से अपने आप को झारखंडी कहने की ताकत देता है।’

सोरेन ने कहा, ‘देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य ने पूरे देश को संसाधन दिए, लेकिन इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी और अशिक्षा मिली। और यही वजह थी हमारे मार्गदर्शक दिशोम गुरुजी ने अलग राज्य का बिगुल फूंका। उस लड़ाई में अनगिनत बलिदान हुए तब हमें यह राज्य मिला। उसके बाद भी वर्षों तक झारखंड विरोधी लोग सत्ता में रहे। आज 25 साल का राज्य हो गया है। अगर शुरू से इस राज्य की देखभाल की गयी होती तो यह नौजवान राज्य आज इतनी ताकत के साथ खड़ा होता कि कई राज्यों से आगे होता। लेकिन इस राज को बीमारू बनाया गया, खून चूस लिया गया इसका।’

आगे अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘ये झारखंड विरोधी लोग नहीं चाहते थे कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। आज देखिए अबुआ सरकार है और हमने तय किया है कि हर हाल में हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हर घर तक जाएंगे और हर घर को मजबूत करेंगे। अब हम लोगों ने इस राज्य को रास्ते पर लाने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में हम लोग के विपरीत सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करती है। पर हमने भी प्रण लिया है जैसे लड़ कर झारखंड लिया, वैसे ही अधिकार के लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो।’

सोरेन ने कहा, ‘इस राज्य को जानबूझकर गरीब और कमजोर किया गया है। क्योंकि दूसरे राज्य में विकास करना है। वहां पर बिल्डिंग बनवाना है, सड़क बनाना है, तो मजदूर कहां से आएगा। मगर हम लोगों को ऊपरवाले ने इतनी क्षमताएं दी हैं कि अगर इस राज्य के प्रति नीति-निर्धारकों का सही निर्णय होता तो यह राज्य इस देश में एक नंबर पर होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़कर, मिलकर इस युवा राज्य को समृद्ध बनाएंगे।’

सोरेन ने कहा, कोयला को लेकर दुनिया में धनबाद अलग स्थान रखता है। यहां पर जितनी पब्लिक कंपनिया हैं, आउटसोर्स के माध्यम से यह प्राइवेट कंपनियों को घुसा कर बाहर से लोग मजदूर के रूप में लाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा। लेकिन याद रखियेगा आपको 75% स्थानीय को रखना ही होगा, नहीं तो अपना हक-अधिकार जरूर लिया जाएगा।

सोरेन ने कहा, एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ी मेहनत से हमें यह राज्य मिला है, इसलिए जो झारखंड विरोधी लोग है उन्हें दुबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना है। शहर से लेकर गांव तक अब हमें एक बराबर और एक ताकत के साथ रहना है, क्योंकि गांव भी हमारा है, शहर भी हमारा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Jharkhand News
