जैसे लड़कर झारखंड लिया, वैसे ही...; झामुमो के 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
सोरेन ने कहा, ‘धनबाद की यह क्रांतिकारी धरती है जहां अनेक वीरों ने जन्म लिया। गरीब, गुरबा, किसान, मजदूरों को नेतृत्व दिया, उनके लिए सुरक्षा कवच बन कर दमनकारी लोगों के सामने अपना सीना तानकर और यहां के आदिवासी-मूलवासियों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।’
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान धनबाद में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की नींव रखने वाले अपने पिता शिबू सोरेन को याद किया, साथ ही झारखंड के लोगों के साथ बीते सालों में हुए भेदभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन फिर भी इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी और अशिक्षा मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करती है। पर हमने भी प्रण लिया है जैसे लड़कर झारखंड लिया था, वैसे ही अधिकार के लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो।
सोरेन ने बताया धनबाद के मैदान का महत्व
कार्यक्रम में बोलते हुए सोरेन ने कहा, ‘आज का यह ऐतिहासिक स्थल, ऐसी जगह है जहां से हमारे मार्गदर्शक रहे नेताओं ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की, कई लंबी लकीर खींची। यहां के आदिवासी-मूलवासियों के हक-अधिकार से लेकर, यहां के जल, जंगल, जमीन से लेकर, इस राज्य के अलग होने की जो घोषणा हुई, इसी मैदान से हुई। कई ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए और हम लोगों को रास्ता दिखाया। ऐसे कई मार्गदर्शक आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं।’
'धनबाद की यह धरती क्रांतिकारी है'
आगे उन्होंने कहा, ‘एक ऐसे महान व्यक्ति दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन, जिनकी सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे देश-दुनिया में अलग पहचान रही। आज उन्हें श्रद्धांजलि देकर, उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है। राज्य को संवारने का एक संकल्प लेने का भी आज दिन है।’
'देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान'
आगे उन्होंने कहा, ‘हमारा पूरा झारखंड भी वीर भूमि है। अलग-अलग जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू से लेकर बाबा तिलका मांझी, बिनोद बिहारी महतो जी से लेकर आदरणीय गुरुजी तक का संघर्ष, बलिदान और समर्पण आज हमें अलग पहचान देता है। आज हमें गर्व से अपने आप को झारखंडी कहने की ताकत देता है।’
सोरेन ने कहा, ‘देश चलाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य ने पूरे देश को संसाधन दिए, लेकिन इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी और अशिक्षा मिली। और यही वजह थी हमारे मार्गदर्शक दिशोम गुरुजी ने अलग राज्य का बिगुल फूंका। उस लड़ाई में अनगिनत बलिदान हुए तब हमें यह राज्य मिला। उसके बाद भी वर्षों तक झारखंड विरोधी लोग सत्ता में रहे। आज 25 साल का राज्य हो गया है। अगर शुरू से इस राज्य की देखभाल की गयी होती तो यह नौजवान राज्य आज इतनी ताकत के साथ खड़ा होता कि कई राज्यों से आगे होता। लेकिन इस राज को बीमारू बनाया गया, खून चूस लिया गया इसका।’
आगे अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘ये झारखंड विरोधी लोग नहीं चाहते थे कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। आज देखिए अबुआ सरकार है और हमने तय किया है कि हर हाल में हम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। हर घर तक जाएंगे और हर घर को मजबूत करेंगे। अब हम लोगों ने इस राज्य को रास्ते पर लाने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में हम लोग के विपरीत सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करती है। पर हमने भी प्रण लिया है जैसे लड़ कर झारखंड लिया, वैसे ही अधिकार के लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो।’
सोरेन ने कहा, ‘इस राज्य को जानबूझकर गरीब और कमजोर किया गया है। क्योंकि दूसरे राज्य में विकास करना है। वहां पर बिल्डिंग बनवाना है, सड़क बनाना है, तो मजदूर कहां से आएगा। मगर हम लोगों को ऊपरवाले ने इतनी क्षमताएं दी हैं कि अगर इस राज्य के प्रति नीति-निर्धारकों का सही निर्णय होता तो यह राज्य इस देश में एक नंबर पर होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़कर, मिलकर इस युवा राज्य को समृद्ध बनाएंगे।’
सोरेन ने कहा, कोयला को लेकर दुनिया में धनबाद अलग स्थान रखता है। यहां पर जितनी पब्लिक कंपनिया हैं, आउटसोर्स के माध्यम से यह प्राइवेट कंपनियों को घुसा कर बाहर से लोग मजदूर के रूप में लाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा। लेकिन याद रखियेगा आपको 75% स्थानीय को रखना ही होगा, नहीं तो अपना हक-अधिकार जरूर लिया जाएगा।
सोरेन ने कहा, एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ी मेहनत से हमें यह राज्य मिला है, इसलिए जो झारखंड विरोधी लोग है उन्हें दुबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना है। शहर से लेकर गांव तक अब हमें एक बराबर और एक ताकत के साथ रहना है, क्योंकि गांव भी हमारा है, शहर भी हमारा है।
