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'आंदोलन करते रहेंगे'- JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं, आखिर क्यों?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Protest: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने TDPL द्वारा कराई गईं परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने इसका स्वागत किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर छात्र हटने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं?

'आंदोलन करते रहेंगे'- JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं, आखिर क्यों?
JSSC-CGL पेपर रद्द होने के बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं

Jharkhand Protest: झारखंड की राजधानी रांची में छात्र बीते 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बढ़ते दवाब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने TDPL द्वारा कराई गईं परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। हालांकि छात्रों ने इसका स्वागत किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर छात्र हटने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब कौन सी मांग है, जो अभी भी सोरेन सरकार ने पूरी नहीं की है।

पेपर रद्द करने के लिए सीएम को दिया धन्यवाद

सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान करते हुए कहा है कि TDPL से जुड़ी सभी चीजों को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाएं, जारी किए गए परिणाम, चयनित अभ्यर्थियों और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि JSSC-CGL परीक्षा भी रद्द हो जाएगी। इस पर आंदोलन कर रहे छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा- हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने 24 दिन बाद हमारी मांग सुनी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में छात्रों का आंदोलन लाया रंग, CM सोरेन ने रद्द किया JSSC-CGL एग्जाम

परीक्षा रद्द होने के बावजूद छात्र क्यों कर रहे आंदोलन?

इसके बाद रवींद्र पासवान ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा- "अभी CBI जांच की मांग नहीं मानी गई है और जब तक CBI जांच की मांग नहीं मानते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है।" JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच नामक एक्स पेज द्वारा वीडियो शेयर करते हुए भी इसी तरह की मांग का जिक्र किया गया है। पेज पर किए गए ट्वीट में लिखा गया- “आखिर छात्रों की जीत हुई , लेकिन CBI की मांग जारी है।”

सभी मांगे पूरी नहीं हुईं, हम कहीं नहीं जाने वाले

छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का सरकार का फैसला आंदोलन की पहली जीत है, लेकिन उनकी सभी मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि ‘11वीं से 13वीं’ के मुद्दे पर अभी फैसला होना बाकी है और CBI जांच की मांग भी लंबित है। पीयूष ने कहा कि छात्र आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे और अपनी लंबित मांगों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और “संघर्ष जारी रहेगा, हम कहीं नहीं जा रहे।”

सीनियर IAS की अक्ष्यक्षता में गठित हुई समिति

झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार समिति गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह समिति परीक्षा प्रणाली की खामियों की समीक्षा करेगी और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए सुझाव देगी।

TDPL द्वारा कराई जाने वाली सभी परीक्षाएं रद्द, JSSC-CGL भी

इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 2014 से आउटसोर्स एजेंसी TSR Data Processing Pvt Ltd (TSR/TDPL) की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (JSSC-CGL) को भी निरस्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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