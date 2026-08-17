झारखंड में छात्रों का आंदोलन लाया रंग, CM हेमंत सोरेन ने रद्द किया JSSC-CGL एग्जाम
झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। JSSC-CGL परीक्षा रद्द हो गई हैं।
झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। JSSC-CGL परीक्षा रद्द हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि TDPL से जुड़ी सभी चीजों को रद्द किया जाएगा। इसमें TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाएं, जारी किए गए परिणाम, चयनित अभ्यर्थी और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने TDPL से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित अन्य भर्ती परीक्षाओं पर पड़ेगा। परीक्षा रद्द होने के बाद 16 दिन से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मैं अनशन तोड़ूंगा। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा।
इससे पहले सरकार ने TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला किया था। छात्र लंबे समय से JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के बीच सोमवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के दौर के बाद कई मांगों पर सहमति बनी।
खबर अपडेट हो रही है…
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें