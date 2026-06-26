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JSSC Recruitment 2026: 326 पदों पर निकली भर्ती, कब से आवेदन? जानें योग्यता, परीक्षा पैटर्न, अन्य डिटेल

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानिए 326 पदों पर भर्ती के लिए कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। परीक्षा CBT मोड में होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी।

JSSC Recruitment 2026: 326 पदों पर निकली भर्ती, कब से आवेदन? जानें योग्यता, परीक्षा पैटर्न, अन्य डिटेल

झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। 326 पदों पर नियुक्ति होगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, वेटरीनरी सहायक-चिकित्सा सहायक, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्य मात्सियकी तकनीकी सहायक के कुल 326 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

19 अगस्त तक आवेदन, जाने कब तक कर सकते हैं संसोधन

अभ्यर्थी 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 20 अगस्त मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकेंगे और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी 21 अगस्त से 23 अगस्त तक नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी व मोबाइल नंबर छोड़ अन्य संशोधन कर सकेंगे।

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दो चरणों में होगी परीक्षा

झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 दो चरणों में होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के होगी। परीक्षा में 50 हजार से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित ली जाएगी।

नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी

प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर के 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सवाल तीन अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान व मानसिक क्षमता जांच से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।

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इंटरमीडिएट स्तरीय 326 पदों पर होगी नियुक्ति

इन पदों पर होगी नियुक्ति, 20 जुलाई से आवेदन

● स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)-137

● कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय)-27

● बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)-62

● वेटरीनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास) - 27

● कीट संग्रहकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय) - 32

● मात्सियकी तकनीकी सहायक (मत्स्य निदेशालय) - 41

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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