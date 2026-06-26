JSSC Recruitment 2026: 326 पदों पर निकली भर्ती, कब से आवेदन? जानें योग्यता, परीक्षा पैटर्न, अन्य डिटेल
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानिए 326 पदों पर भर्ती के लिए कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। परीक्षा CBT मोड में होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी।
झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। 326 पदों पर नियुक्ति होगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, वेटरीनरी सहायक-चिकित्सा सहायक, कीट संग्रहकर्ता और मत्स्य मात्सियकी तकनीकी सहायक के कुल 326 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
19 अगस्त तक आवेदन, जाने कब तक कर सकते हैं संसोधन
अभ्यर्थी 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 20 अगस्त मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकेंगे और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी 21 अगस्त से 23 अगस्त तक नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी व मोबाइल नंबर छोड़ अन्य संशोधन कर सकेंगे।
दो चरणों में होगी परीक्षा
झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 दो चरणों में होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के होगी। परीक्षा में 50 हजार से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित ली जाएगी।
नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी
प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर के 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सवाल तीन अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान व मानसिक क्षमता जांच से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
इंटरमीडिएट स्तरीय 326 पदों पर होगी नियुक्ति
इन पदों पर होगी नियुक्ति, 20 जुलाई से आवेदन
● स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य निदेशालय)-137
● कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय)-27
● बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय)-62
● वेटरीनरी सहायक/चिकित्सा सहायक (नगर विकास) - 27
● कीट संग्रहकर्ता (स्वास्थ्य निदेशालय) - 32
● मात्सियकी तकनीकी सहायक (मत्स्य निदेशालय) - 41
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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