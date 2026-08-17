JSSC चेयरमैन प्रशांत कुमार पर CID इतनी मेहरबान क्यों? बाबूलाल मरांडी ने उठाए 4 सवाल
JSSC कार्यालय में CID की छापेमारी के बीच भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि CID उनसे पूछताछ या कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और जांच में सिर्फ अधिकारियों से पूछताछ कर खानापूर्ति तो नहीं की जा रही।
झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कार्यालय में सोमवार को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की छापेमारी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि JSSC के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जबकि आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार से पूछताछ नहीं की जा रही है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पूछा कि 22 फरवरी 2024 से JSSC के अध्यक्ष पद पर काबिज प्रशांत कुमार से कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ क्यों नहीं हो रही है और उनकी गिरफ्तारी की बात तक क्यों नहीं उठ रही है।
बाबूलाल मरांडी ने उठाए 4 सवाल
- JSSC के अध्यक्ष पद पर काबिज प्रशांत कुमार से कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ क्यों नहीं हो रही है?
- मरांडी ने जांच एजेंसी के एडीजी मनोज कौशिक से सवाल किया कि JSSC के अध्यक्ष पर CID की ‘‘इतनी मेहरबानी और दरियादिली’’ क्यों है?
- दूसरा सवाल- आखिर कौन लोग हैं जो CID को JSSC अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहे हैं?
- मरांडी ने आशंका जताते हुए सवाल उठाया कहीं ‘‘एक दागी द्वारा दूसरे दागी को बचाने’’ की रणनीति के तहत काम तो नहीं हो रहा है?
भाजपा नेता ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किए गए JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि भ्रष्ट तंत्र बड़े अधिकारियों को बचाने में पूरी ताकत लगा देता है। उन्होंने कहा कि जांच में ‘‘सिर्फ मोहरों’’ को नहीं बल्कि ‘‘सरगनाओं’’ को पकड़ा जाना चाहिए, तभी आंदोलन कर रहे छात्रों का जांच एजेंसी पर भरोसा बहाल हो सकेगा।
24 दिनों से छात्र कर रहे प्रदर्शन
झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार पिछले 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले की जांच के सिलसिले में CID ने सोमवार को JSSC कार्यालय में छापेमारी शुरू की।
CID ने इस मामले में क्या बताया
CID के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में JSSC कार्यालय में छापेमारी की जा रही है। राज्य की जांच एजेंसी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें