JSSC-CGL रिजल्ट पर रोक नहीं हटेगी, झारखंड हाई कोर्ट ने कर दिया इनकार; क्या कहा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने मंगलवार इनकार कर दिया है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2023 के परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से हाईकोर्ट ने मंगलवार इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखी, लेकिन रिजल्ट पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने पक्ष रखते हुए अदालत को सुप्रीम कोर्ट के नीट मामले में दिए एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा के रिजल्ट को इतने अधिक दिनों तक रोका जाना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की जांच जारी रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के अंतिम आदेश से परिणाम प्रभावित होने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका प्रार्थियों की ओर से विरोध किया गया। प्रार्थियों का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। इसकी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रार्थियों की ओर से जो तस्वीर पेश की जा रही है, वह परीक्षा के बाद की है। महाधिवक्ता ने कहा कि जांच की स्क्रूटनी करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी।