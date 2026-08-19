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झारखंड सरकार के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई, अब नौकरी गंवाने वाले भड़के; कोर्ट जाने की धमकी

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, रांची
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झारखंड में परीक्षाओं में धांधली को लेकर चल रहा प्रदर्शन सरकार के गली की फांस बन गई है। इन परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद सरकार के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति है। इन परीक्षाओं में पास कर नौकरी करने वाले लोगों का कहना है कि सबको एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। 

रांची में नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने शुरू किया विरोध-प्रदर्शन।
रांची में नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने शुरू किया विरोध-प्रदर्शन।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तर (JSSC-CGL) परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वे राज्य प्रशासन के परीक्षा परिणाम रद्द करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने 44 परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

सभी को एक ही तराजू से नहीं तौल सकते

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय नहीं है। हमें जांच के दायरे में लाएं। हमें साबित करके दिखाएं। आप हमें इस तरह से नहीं हटा सकते। यह पूरी तरह से मनमाना आदेश है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम कोर्ट जाएंगे। हम अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर तरीका अपनाएंगे। हमें ये नौकरियां दान में नहीं मिली थीं। हमें ये कोर्ट के आदेश से मिली थीं। हममें से कुछ ने दूसरी नौकरियां छोड़ दी थीं। कुछ दूसरी नौकरियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास यह नौकरी थी। हम इस फैसले के आधार पर यहां आए थे कि अगर हम सही हैं, तो हम बने रहेंगे। आप सभी को एक ही तराजू से नहीं तौल सकते।

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न्याय के लिए अदालतें ही सहारा

प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमें उन्हीं दफ्तरों में जाने से रोक दिया गया है जहां हम कल तक काम कर रहे थे। सरकार ने यह फैसला भीड़ के दबाव में लिया है। आप जो चाहें करें, लेकिन हमारे साथ ऐसा अन्याय न करें। सरकार का यह आदेश मनमाना और बिना सोचे-समझे लिया गया है। हमारी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी और अब न्याय के लिए अदालतें ही हमारा एकमात्र सहारा हैं।

सरकार को झुकना ही पड़ेगाः बीजेपी सांसद

वहीं, एएनआई से बात करते हुए बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश ने कथित गड़बड़ियों के कारण बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने पर अपनी बात रखी। कहा कि छात्र इस मामले के बड़े कनेक्शन का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि बड़े दोषी पकड़े जाएं। छात्र अभी भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के इरादे साफ नहीं हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी के सरकारी प्रतिनिधि और नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा।

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कोर कमेटी की बैठक में चर्चा करेंगे

सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा 2014 से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। अधिसूचना के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा वादा की गई न्यायिक जांच की जानकारी अभी भी साफ नहीं है। कोर कमेटी अपना फैसला सुनाने से पहले इस मामले पर चर्चा करेगी। पासवान ने बताया कि आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 26वां दिन है। कल सरकार ने परीक्षा रद्द करने के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने इसे देखा है और आज सुबह 10 बजे हमारी कोर कमेटी की बैठक होनी है। उस बैठक के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। सरकार के नोटिफिकेशन में बताई गई न्यायिक जांच के बारे में पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन आज कोर कमेटी की बैठक में हम इस पर चर्चा करेंगे।

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रद्द होने वाली भर्ती परीक्षाएं

सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि JPSC और JSSC में परीक्षा सुधारों पर व्यापक अध्ययन करने के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में अन्य अधिकारी और एक प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक शामिल होंगे। यह कमेटी दो महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आदि के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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