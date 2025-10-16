Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़JSSC CGL merit list stays, CBI probe demanded in paper leak case

JSSC की CGL मेरिट लिस्ट पर रोक जारी, पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग, कब होगी सुनवाई?

संक्षेप: बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई। सरकार की दलील के बाद प्रार्थी ने अपना पक्ष रखने की बात कही। जानिए कब होगी सुनवाई?

Thu, 16 Oct 2025 06:10 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on
JSSC की CGL मेरिट लिस्ट पर रोक जारी, पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग, कब होगी सुनवाई?

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई। सरकार की दलील के बाद प्रार्थी ने अपना पक्ष रखने की बात कही। इस पर अदालत ने 29 अक्तूबर को सुनवाई निर्धारित की। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर रोक बरकरार भी रखा।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नई एफएसएल रिपोर्ट अदालत में पेश की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिस व्यक्ति मस्ताना का नाम सामने आया था, उससे कोर्ट के निर्देश पर दोबारा पूछताछ की गई। पूछताछ में मस्ताना ने बताया कि बैंक में कार्यरत एक युवती से उसकी जान-पहचान है। बातचीत के दौरान उसने बताया था कि कुछ प्रश्न पहले भी परीक्षा में आ चुके थे और दोबारा वही प्रश्न आने से उसे पेपर लीक की आशंका हुई थी। बाद में स्पष्ट हुआ कि यह गेस पेपर का मामला था, वास्तविक लीक नहीं।

वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने की इच्छा जताई, लेकिन अदालत ने समयाभाव का हवाला देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित कर दी। पिछली सुनवाई में अदालत ने जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया था। अदालत ने कहा था कि जांच के दौरान मस्ताना से यह नहीं पूछा गया कि उसे जानकारी देने वाला उम्मीदवार कौन था। न्यायालय ने जांच को और प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दायर करने का निर्देश दिया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Ranchi Jssc अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।