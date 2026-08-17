JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने को बाबूलाल मरांडी ने बताया ‘पहला चरण’, अभी 2 काम बाकी, जानिए क्या?
JSSC-CGL exam cancel: JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने को बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के संघर्ष का ‘पहला चरण’ बताया है। उन्होंने JSSC-CGL में कथित अनियमितताओं और JPSC परीक्षाओं में धांधली से जुड़े आरोपों की जांच की मांग की।
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JSSC-CGL रद्द किए जाने को आंदोलन कर रहे छात्रों की बड़ी जीत बताया है, लेकिन इसे संघर्ष का अंत मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना “महज एक चरण” है।
बाबूलाल मरांडी द्वारा किए गए ट्वीट में साफ झलकता है कि छात्रों के संघर्ष की वास्तविक जीत के लिए अभी दो बड़े कदम उठाए जाने बाकी हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्रों के दृढ़ संकल्प, एकता और जीवटता ने सरकार को उनकी मांग मानने के लिए मजबूर किया है।
अभी कौन से 2 काम बाकी?
पहला- JSSC-CGL में नौकरी बेचने और शामिल लोगों की जांच
बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर किए ट्वीट में लिखा- परीक्षा रद्द होना महज एक चरण है। इसके बाद मांग रखी- ”JSSC-CGL में नौकरी बेचने के आरोपों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मित्र विनोद सिंह की कथित संलिप्तता, JSSC के तत्कालीन अधिकारियों नीरज सिन्हा, सुधीर गुप्ता, प्रशांत और मुख्यमंत्री आवास की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है।"
दूसरा- JPSC परीक्षाओं की धांधली की जांच हो
जांच से जुड़ी एक अन्य मांग भी बाबूलाल मरांडी ने उठाई। उन्होंने लिखा- “JPSC परीक्षाओं की धांधली में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गिरिडीह झामुमो जिलाध्यक्ष की भूमिका से जुड़े आरोपों की भी जांच होनी चाहिए।” मरांडी ने कहा कि परीक्षा रद्द होना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है।
छात्रों की भी रही है जांच की मांग
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी भी जांच और जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं। आज पेपर रद्द करने के फैसले के बाद भी अपनी मांग को दोहराया। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा- “अभी CBI जांच की मांग नहीं मानी गई है और जब तक CBI जांच की मांग नहीं मानते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई जीते हैं मगर इसमें अभी और भी कुछ बाकी है।”
सीएम हेमंत सोरेन ने क्या ऐलान किया
आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को JSSC-CGL को रद्द करने के साथ ही आउटसोर्स एजेंसी TDPL की ओर से 2014 से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार समिति गठित करने का भी फैसला किया है। ऐसे में JSSC-CGL रद्द होने के बाद अब आंदोलन की अगली दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार जांच और जवाबदेही से जुड़ी छात्रों की बाकी मांगों पर क्या फैसला लेती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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