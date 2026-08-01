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झारखंड की 836 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द, क्या है वजह

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के तहत साल 2022 में निकाली गई इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन कार्मिक विभाग ने वापस ले लिया है।

झारखंड लिपिक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया रद्द
झारखंड लिपिक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया रद्द

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के तहत साल 2022 में निकाली गई इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन कार्मिक विभाग ने वापस ले लिया है। राज्य सरकार के चार विभागों यथा-नगर विकास एवं आवास, खान एवं भूतत्व, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक (क्लर्क) के कुल 836 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित थी। आइए जानते हैं पूरा मामला।

चारों विभागों ने यह अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी थी। बीते 15 जुलाई को कार्मिक विभाग ने प्रस्तावित लिपिक पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना को वापस लेने का निर्णय लिया था।

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बढ़ सकती है पदों की संख्या

कार्मिक विभाग ने चारों संबंधित विभागों को अधियाचना वापस लेने के लिए सहमति देने का निर्देश दिया था। पिछले दिनों सभी विभागों ने अपनी-अपनी सहमति दे दी थी। सहमति मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने आदेश जारी कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि नई अधियाचना में पदों की संख्या मौजूदा 836 से अधिक भी हो सकती है। हालांकि, भर्ती के लिए नई अधियाचना कब भेजी जाएगी यह घोषणा अभी नहीं की गई है।

हजारों अभ्यर्थियों को अगली डेट का इंतजार

भर्ती प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी और परीक्षा की तिथि क्या होगी, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक समय-सीमा घोषित नहीं की गई है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों को सरकार और जेएसएससी की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा।

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पारा शिक्षकों की आवेदन प्रक्रिया भी स्थगित

जेएसएससी ने गुरुवार को पारा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाले झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। इस संबंध में आयोग ने सूचना प्रकाशित की थी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जो 30 अगस्त तक प्रस्तावित थी। आयोग के मुताबिक, आवेदन संबंधी सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार लंबित रहने के कारण फिलहाल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है।

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कार्मिक विभाग के मुताबिक, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा हाल ही में लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली को स्वीकृति मिली है। आगे की नियुक्ति प्रक्रिया इसी नियमावली से की जाएगी। नए विज्ञापन में कुछ अन्य विभागों के भी क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पद पर नियुक्ति ली जाएगी। ऐसे में अन्य पदों को मिलाकर समेकित रूप से जेएसएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। संभावना है कि नए विज्ञापन में पदों की संख्या में भी वृद्धि हो।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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