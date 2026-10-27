JPSC घोटाला: 10 रुपये के नोट से ऐसे करते थे अवैध लेन-देन, आयोग के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच में सीआईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। हाल ही में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते कथित तौर पर अवैध लेन-देन के लिए 10 रुपये के नोट का इस्तेमाल कोड के रूप में करते थे।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच में सीआईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। हाल ही में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते कथित तौर पर अवैध लेन-देन के लिए 10 रुपये के नोट का इस्तेमाल कोड के रूप में करते थे। जांच में परीक्षा कराने का ठेका दिलाने के बदले दो करोड़ रुपये नकद और बिल की राशि का 10 प्रतिशत कमीशन तय होने की बात भी सामने आई है।
चार्जशीट के अनुसार, बिनसिस एजेंसी के निदेशक अरुण कुमार की मुलाकात ख्यांग्ते से उनके सरकारी आवास पर धर्मेंद्र के माध्यम से कराई गई थी। आरोप है कि इस बैठक के बाद एजेंसी को जेईटी परीक्षा कराने का काम सौंपा गया। जांच में यह भी सामने आया कि JPSC की तत्कालीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य के निजी सहायक ने पतंजलि आईएएस के रवि के माध्यम से अरुण कुमार की मुलाकात कराने की व्यवस्था की थी।
मिजोरम जाकर 2.5 लाख रुपये देने का आरोप
सीआईडी की जांच के मुताबिक, 25 दिसंबर 2025 को अरुण कुमार और सानंद प्रकाश मिजोरम गए थे, जहां उन्होंने ख्यांग्ते को कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये दिए। जांच एजेंसी ने एयरलाइन के यात्रा विवरण और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस यात्रा की पुष्टि की है। लेंगपुई एयरपोर्ट और आइजोल की लोकेशन को भी जांच में शामिल किया गया है।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी अहम जानकारी
जांच में सामने आया कि पिछले दो वर्षों में अरुण कुमार ने ब्रज राम से 408 बार, JPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता से पांच बार और धर्मेंद्र से एक बार फोन पर बात की थी। चार्जशीट के मुताबिक, ख्यांग्ते ने वर्ष 2024 में कथित तौर पर ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल एजेंसी को बिना टेंडर 2025 की परीक्षाएं आयोजित करने का ठेका दिया था।
जांच के दौरान पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते के लैपटॉप बैग से 15 सफल अभ्यर्थियों के गोपनीय दस्तावेज और मोबाइल नंबर भी मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल सीआईडी सीसीटीवी फुटेज और बैंक स्टेटमेंट की जांच कर रही है। मामले में सामने आए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।
समरी: JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की चार्जशीट के मुताबिक, तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते पर 10 रुपये के नोट को अवैध लेन-देन के कोड के रूप में इस्तेमाल करने और परीक्षा ठेके में कमीशन से जुड़े गंभीर आरोप हैं। जांच में नकद भुगतान, कॉल रिकॉर्ड और अभ्यर्थियों के गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े तथ्य भी सामने आए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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