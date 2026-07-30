JPSC पीटी पास करने वाली सभी अभ्यर्थियों की OMR शीट की होगी CID जांच, भेजा गया नोटिस
जेपीएससी में अनियमिता के मामले में सीआईडी पीटी परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट का मिलान जेपीएससी कार्यालय से जब्त ओएमआर शीट से की जाएगी।
जेपीएससी में अनियमिता के मामले में सीआईडी पीटी परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट का मिलान जेपीएससी कार्यालय से जब्त ओएमआर शीट से की जाएगी। जेपीएससी इस पहलू पर जांच करेगी कि अभ्यर्थियों के पास के ओएमआर और जेपीएससी के कार्बन कॉपी ओएमआर शीट में अंतर है या नहीं। जिन अभ्यर्थियों के ओएमआर के मिलान में अंतर मिलेगा, उससे सीआईडी पूछताछ करेगी।
सीआईडी ने 14वीं जेपीएससी पीटी में पास सफल 2204 अभ्यर्थियों को नोटिस किया है। सीआईडी ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को 30 जुलाई से 5 अगस्त तक पेपर-1 और पेपर-2 की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है। ओएमआर शीट की फोटो खींच या पीडीएफ फाइल बनाकर व्हाट्सऐप नंबर 9934309058 और ई-मेल complainjpsc-cid@jhpolice .gov.in पर भेजने को कहा है।
ओएमआर शीट न होने पर बताना होगा कारण
सीआईडी ने कहा है कि जिस अभ्यर्थी के पास ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं होगी, उन्हें इसका कारण बताना होगा। व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से अपना रोल नंबर दर्ज कराते हुए कार्बन कॉपी अनुपलब्ध होने का स्पष्ट कारण बता सकते हैं। सीआईडी का मानना है कि अभ्यर्थियों से मिलने वाले डेटा से परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की तह तक पहुंचने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
पीटी रद्द और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन
रांची में बुधवार को हजारों छात्रों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। ये छात्र जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने समेत जेएसएससी की सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बुधवार को दोपहर बाद विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने जुलूस निकाला और अलबर्ट एक्का चौक पर मांगों को लेकर सभा की। कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा। धरना में किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग लेने से छात्रों ने साफ इनकार कर दिया है।
यहां संविधान की प्रस्तावना और राष्ट्रीय गान किया। इस दौरान सरकार से परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने वैसे तो ये छात्र रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समीप बीते चार दिनों से धरना दे रहे थे। लेकिन, मोरहाबादी फुटबॉल ग्राउंड में डूरंड कप प्रतियोगिता को देखते हुए धरना को कचहरी रोड के पास जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया।
ख्यांग्ते से आठ घंटे तक पूछताछ, 31 को फिर बुलाया
जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में सीआईडी ने आयोग के तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यांग्ते से लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी पूछताछ की। इस दौरान उनसे करीब आठ घंटे तक पूछताछ की गई। 31 जुलाई को सीआईडी ने उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सीआईडी ने परीक्षा उपनियंत्रक रही श्वेता गुप्ता के साथ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के साथ पूछताछ व सामने बैठाकर किए गए सत्यापन में कई तथ्य सामने आए हैं। गुरुवार को इन तथ्यों का मिलान होगा, इसके बाद नए सिरे से ख्यांग्ते से पूछताछ होगी। इधर, इसी मामले में बुधवार को अवधि खत्म होने के बाद पांच आरोपियों का रिमांड दो दिनों के लिए बढ़ा है। ऐसे में बुधवार को भी श्वेता गुप्ता, रामवीर सिंह, अभय तिवारी, मो उस्मान, मो एबाद के साथ-साथ प्रदीप कुमार सिंह, हेमंत वर्मा, संजय कुमार से पूछताछ की।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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