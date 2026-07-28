JPSC Paper Leak: ख्यांग्ते से CID पूछताछ आज, पहली बार चुप्पी तोड़ी- इस्तीफा दिया क्योंकि…
JPSC Paper Leak: झारखंड पेपर लीक प्रकरण पर आज आयोग के पूर्व अध्यक्ष ख्यांग्ते से सीआईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले वो पहली बार मीडिया से बोले। बताया कि इस्तीफा क्यों दिया।
JPSC Paper Leak: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीआईडी ने जांच तेज कर दी है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को समन भेजा है। समन में सीआईडी ने मंगलवार को ख्यांग्ते को पूछताछ के लिए बुलाया है।
जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी के अधिकारी ख्यांग्ते से परीक्षा संचालन, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसी के चयन और आयोग के प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल-जवाब करेगी। सीआईडी यह पता लगाने में जुटी है कि 14वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित तौर पर हुई अनियमितताएं किस स्तर तक तक हुई थीं। गिरफ्तार आरोपियों से मिले इनपुट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
इस्तीफे पर पहली बार बोले
झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते ने इस्तीफा देने के बाद सोमवार को पहली बार खुलकर मीडिया में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो। जांच में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकार को उचित लगे तो राज्य गठन के बाद से अब तक जेपीएससी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की भी जांच कराई जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्तर पर क्या अनियमितता हुई है। पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष जांच ही सबसे बेहतर विकल्प है।
जांच प्रभावित होने का हवाला दिया
जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते ने कहा कि जांच शुरू हुई तो उन्हें लगा कि अगर वे पद पर बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होने की आशंका जतायी जा सकती है। जांच एजेंसी जो भी सहयोग उनसे चाहेगी वे देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा मलाल है कि उन्होंने बेहतर काम करने के लिए सोचा था और इस पर आगे भी बढ़े, लेकिन बीच में ही अलग होना पड़ा।
पीटी में नहीं अंतिम परिणाम में आवश्यक है हस्ताक्षर
एल. ख्यांग्ते ने कहा कि पीटी में नहीं अंतिम परिणाम में सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जेपीएससी के रूल ऑफ प्रोसिजर 2002 में यह स्पष्ट है कि केवल फाइनल मेरिट लिस्ट की तैयारी के समय, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी शामिल होगा, उसी में सदस्यों की स्क्रूटनी का रोल है। इससे पहले के चरणों में उनके हस्ताक्षर का कोई प्रावधान नहीं है।
सीआईडी का हर सहयोग करने को तैयार: ख्यांग्ते
रांची। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता प्रकरण पर अपनी बातें रखते हुए रखा कि सीआईडी की जांच में कोई दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब जांच एजेंसी जो भी सहयोग उनसे चाहेगी, वे देने के लिए तैयार हैं। पारदर्शिता और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष जांच ही सबसे बेहतर विकल्प है। ख्यांग्ते ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि टीडीपीएल के ब्लैक लिस्टेड कंपनी की जानकारी नहीं थी।
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