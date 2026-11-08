JPSC मामले में बड़ा खुलासा! OMR शीट में दिए कम उत्तर, मिले ज्यादा अंक
जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी ने अहम साक्ष्य पाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों ने जितने प्रश्नों के उत्तर वास्तव में हल किए थे, उनकी मूल ओएमआर शीट में उससे कहीं अधिक और सही उत्तर भरे मिले हैं।
जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी ने अहम साक्ष्य पाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों ने जितने प्रश्नों के उत्तर वास्तव में हल किए थे, उनकी मूल ओएमआर शीट में उससे कहीं अधिक और सही उत्तर भरे मिले हैं। सीआईडी ने जांच में पाया है कि ओएमआर शीट के खाली गोलों को सुनियोजित तरीके से भरा गया था, जैसा कि आरोपियों द्वारा पहले ही योजना बनाई गई थी।
जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि अभियुक्त बुद्धेश्वर भगत के लैपटॉप से बरामद की गई चयनित और नामित अभ्यर्थियों की सूची और परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज का जब जेपीएससी की मूल ओएमआर शीट के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, तो कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच के दायरे में आए मामलों के अनुसार, ओम प्रकाश राणा (रोल नं- 2601102299) परीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज में ओएमआर शीट पर उत्तर भरते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब इनकी मूल ओएमआर शीट की जांच की गई, तो पेपर-1 में 100 में से 91 और पेपर-2 में 100 में से 92 प्रश्नों के उत्तर भरे हुए पाए गए। इसी प्रकार, दिलीप कुमार राणा (रोल नं- 2601101092) सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के मुताबिक अधिकांश समय निष्क्रिय रहे और केवल 30-40 प्रश्न ही भरते हुए नजर आए, जबकि इनकी मूल ओएमआर शीट में पेपर-1 के 95 और पेपर-2 के 93 प्रश्नों के उत्तर दर्ज मिले। जांच में यह भी सामने आया कि वंदना कुमारी (रोल नं- 2601216843) को सीसीटीवी फुटेज में दोनों पालियों में क्रमशः लगभग 40 और 30 प्रश्न हल करते हुए देखा गया था, लेकिन उनकी मूल ओएमआर शीट की जांच करने पर उसमें 98 और 92 उत्तर सही पाए गए। उमाकांत उरांव (रोल नं- 2601255984) सीसीटीवी में दोनों पालियों में लगभग 30 और 39 प्रश्न हल करते दिखे, लेकिन इनकी मूल ओएमआर शीट में क्रमशः 93 और 83 उत्तर भरे हुए मिले। मनोज कुमार (रोल नं- 2601279289) सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अधिकतर समय निष्क्रिय रहे और केवल 72 एवं 74 प्रश्न ही भरते हुए नजर आए, जबकि इनकी मूल ओएमआर शीट में पेपर-1 और पेपर-2 दोनों में 100-100 प्रश्नों के उत्तर भरे हुए पाए गए। इसके अलावा, रौशन केरकेट्टा (रोल नं- 26011149170) को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दोनों पालियों में लगभग 30 और 25 प्रश्न हल करते देखा गया, लेकिन इनकी मूल ओएमआर शीट में 87 और 88 उत्तर दर्ज मिले।
बुद्धेश्वर के लैपटॉप से मिले
सीसीटीवी गतिविधि और ओएमआर उत्तरों में मिले इस भारी अंतर से यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि ये सभी छह अभ्यर्थी अभियुक्त बुद्धेश्वर के लैपटॉप से मिली सूची में सीधे तौर पर शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गई उनकी वास्तविक परीक्षा गतिविधि और ओएमआर शीट में भरे गए उत्तरों के बीच का यह अंतर इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद ओएमआर शीट के खाली गोलों को बाद में भरा गया था, ठीक उसी तरीके से जैसा कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों को समझाया या निर्देश दिया था।
कार्बन कॉपी मांगने पर अभ्यर्थियों ने बनाए बहाने
वहीं, जांच के दौरान जब सीआईडी द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया, तो इनमें से किसी ने भी मूल प्रति नहीं सौंपी। उमाकांत उरांव, रौशन केरकेट्टा और मनोज कुमार ने कार्बन कॉपी मिसिंग होने का बहाना बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्बन प्रति पहले ही दलालों को सौंप दी थी। वहीं, ओम प्रकाश राणा और दिलीप कुमार राणा ने कार्बन प्रति मांगने पर अधिकारियों को अलग-अलग प्रकार के बहाने बनाकर टाल दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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