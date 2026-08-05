Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की आज तिरंगा यात्रा, 12वें दिन भी जारी रहा आंदोलन; प्रशासन से वार्ता पर अड़े छात्र

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा धरना बुधवार को 12वें दिन भी जारी रहा।

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की आज तिरंगा यात्रा, 12वें दिन भी जारी रहा आंदोलन; प्रशासन से वार्ता पर अड़े छात्र
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने रांची में निकाली तिरंगा यात्रा

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा धरना बुधवार को 12वें दिन भी जारी रहा। इस बीच प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शाम को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है।

SDO टीम आंदोलनकारियों के पास पहुंची

धरनास्थल पर बुधवार को प्रशासन की ओर से रांची के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कुमार रजक के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर आंदोलन समाप्त करने और वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। हालांकि, अभ्यर्थी इस बात पर अड़े रहे कि बातचीत मीडिया की मौजूदगी में ही होगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

मांगो पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता, तब तक…

प्रशासन की ओर से छात्रों को शाम पांच बजे तक वार्ता के लिए चलने को कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी शर्तों पर कायम रहे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

अभ्यर्थियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

इसी बीच अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को नया रूप देते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी और इसका उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाना है।

तिरंगा यात्रा में सैकड़ों छात्र शामिल हुए

तिरंगा यात्रा में सैकड़ों छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शन स्थल पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे और छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया।अभ्यर्थी लंबे समय से JPSC और JSSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।