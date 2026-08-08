JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: रांची में CM आवास के पास झड़प, अनशन से एक की तबीयत बिगड़ी
Jharkhand Paper Leaks: झारखंड के पेपर लीक मामले में सरकार और अभ्यर्थियों के बीच शनिवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। ABVP की पुलिस से झड़प हुई और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल से तबीयत बिगड़ रही है।
झारखंड सरकार के कथित पेपर लीक के मामले में अभ्यर्थियों के देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई वाले गुट के साथ शनिवार को बातचीत की लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्रों के समर्थन में सीएम आवास की ओर मार्च कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। एक छात्र को ICU में भर्ती कराया गया है।
नहीं माने प्रदर्शनकारी, आंदोलन रहेगा जारी
बताया जाता है कि शनिवार को झारखंड सरकार और देवेंद्र नाथ महतो गुट के प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरा दौर की बातचीत हुई। इससे पहले शुक्रवार रात को JPSC और JSSC रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की बातचीत हुई थी। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी मंच ने कहा कि झारखंड सरकार ने मुद्दों के समाधान के लिए जल्द निर्णय लेने की बात कही है। हालांकि, 14वीं JPSC पेपर लीक रद्द करने समेत सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
विधानसभा घेराव में शामिल होने की अपील
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। तबीयत बिगड़ने पर छात्र राहुल कुमार क्रांति को सदर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। राहुल ने कहा कि झारखंड के सभी छात्रों, अभिभावकों, समाजसेवकों और आम लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय है। मैं सभी से इसमें शामिल होने की अपील करता हूं।
देवेंद्र नाथ महतो का बीपी, शुगर गिरा
राहुल ने आगे कहा कि इस बार लड़ाई 'करो या मरो' वाली निर्णायक है। हमें ऐसी मजबूत लकीर खींचनी होगी कि कोई भी दोबारा झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। वहीं लगातार भूख हड़ताल से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी खराब होने लगी है। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम है। मेरे शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है। मेरे शरीर के अंग इसे झेल नहीं पा रहे हैं।
सरकार ने दिया भरोसा
प्रदर्शनकारियों और सरकार से दूसरे दौर की बातचीत पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मैं बैठक में नहीं गया था लेकिन हमारे साथियों ने अपनी मांगों की सूची सौंप दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मांगें जायज हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है।
AISA ने लगाया अलग कैंप
वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अलग कैंप लगा दिया है। AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी देर के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं और 14वीं JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। अब स्टेडियम में छात्र संगठनों के खेमों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच और JPSC-JSSC कैंडिडेट्स फोरम 25 जुलाई से ही आंदोलन पर हैं। AISA नेताओं ने उनके कैंप को अलग नहीं प्रदर्शनकारियों का ही हिस्सा माना जाना चाहिए।
सीएम आवास के पास झड़प
वहीं छात्रों के समर्थन में सीएम आवास की ओर मार्च कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं की शुक्रवार को पुलिस से झड़प हो गई। ABVP से जुड़े छात्रों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से सीएम आवास की ओर मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी जब सीएम आवास से करीब 500 मीटर दूरी पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको अवरोधक पार करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ABVP ने 11 अगस्त को भी विधानसभा तक मार्च का ऐलान किया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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