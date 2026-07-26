JPSC Exam Scam: जेल से लाकर आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ, ज्वाइंट सेक्रेट्री के पीए समेत दो और अरेस्ट
JPSC Exam Scam: जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तारआरोपियों को शनिवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लेकर सीआईडी टीम मुख्यालय पहुंची। वहां सभी से पहले अलग-अलग फिर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ हुई।
JPSC Exam Scam: जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तारआरोपियों को शनिवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लेकर सीआईडी टीम मुख्यालय पहुंची। वहां सभी से पहले अलग-अलग फिर आमने-सामने बैठाकर पूछताछ हुई। वहीं सीआईडी ने शनिवार को ही जेपीएससी की ज्वाइंट सेक्रेट्री सरोजिनी एनी तिर्की के पीए सोनू कुमार व अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
रिमांड पर लिए गए जेपीएससी की पूर्व परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता वर्मा, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर व बाद में बीएसओ के तौर पर काम कर रहे अभय तिवारी, टीडीपीएल के कर्मी मो उस्मान और मो एबाद से सीआईडी ने किन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, किस मॉड्स का इस्तेमाल किया गया, किन-किन की भागीदारी रही इन पहलुओं पर पूछताछ की।
बाद में श्वेता गुप्ता के सामने बैठाकर पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक, सीआईडी को टीडीपीएल कर्मी मो उस्मान के साथ अभय तिवारी का मनी ट्रेल भी मिला है। इधर, शनिवार को गिरफ्तार सोनू पर ओएमआर शीट में हेरफेर में श्वेता गुप्ता का साथ देने का आरोप है। वहीं अरविंद को पौड़याहाट से हिरासत में लिया गया था।
अभय तिवारी ने स्टेशन रोड में लीज पर लिया था होटल
सीआईडी ने शुक्रवार देर शाम रांची के स्टेशन रोड के जिस होटल में छापेमारी की थी, यह होटल अभय कुमार तिवारी ने 11 माह के लीज पर लिया था। साल 2021 में तब होटल का संचालन प्रकाश रेसीडेंसी नाम से किया जाता था। सीआईडी व रांची पुलिस की टीम ने होटल में घंटों जांच-पड़ताल की थी और कई रजिस्टर व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।
सूत्रों के अनुसार, सीआईडी को पूछताछ में जानकारी मिली है कि अभय कुमार तिवारी ने वर्ष 2021 में स्टेशन रोड स्थित इस होटल को 11 माह के लिए लीज पर लेकर संचालित किया था। इसके बाद जांच एजेंसी तत्काल सक्रिय हुई और शुक्रवार शाम होटल पहुंचकर, वहां के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस होटल का इस्तेमाल जेपीएससी परीक्षा से जुड़े किसी अवैध नेटवर्क, अभ्यर्थियों की बैठकों, सौदेबाजी या अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया था।
होटल प्रबंधक ने बताया कि अभय कुमार तिवारी को जनवरी 2021 में 11 माह के लिए होटल लीज पर दिया गया था, लेकिन उसकी गतिविधियां से अगल बगल के होटल कर्मचारी परेशान होने लगा था। आसपास के लोगों और स्थानीय व्यवसायियों के साथ उसके व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें मिलने लगी थीं। इसी कारण तय अवधि पूरी होने से पहले ही लगभग छह महीने के भीतर लीज रद्द कर दी गई और उससे होटल खाली करा लिया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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