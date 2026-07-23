JPSC Exam Scam: डिप्टी कंट्रोलर और कंपनी निदेशक समेत 5 गिरफ्तार, मेन्स परीक्षा टली
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान सीआईडी ने डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता और टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामवीर सिंह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच आयोग ने 25 जुलाई से प्रस्तावित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को भी अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।
सीआईडी के अनुसार, मंगलवार को रांची पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर जेपीएससी कार्यालय और राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। जांच में मिले सबूतों के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में जेपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता और टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामवीर सिंह शामिल हैं। सीआईडी ने अन्य तीन आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में सीआईडी थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
कार्रवाई के बाद जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते के इस्तीफे की चर्चा भी तेज हो गई। हालांकि, देर शाम तक सरकार या आयोग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने दावा किया कि अनियमितताओं के सामने आने के बाद जांच शुरू हुई और जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। वहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि विपक्ष के दबाव में अध्यक्ष से जल्दबाजी में इस्तीफा लिया गया, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है।
उधर, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच जेपीएससी ने 25 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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