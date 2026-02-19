Hindustan Hindi News
गड़बड़ी सामने आने के बाद JPSC ने बदला रिजल्ट, ये थी बड़ी वजह

Feb 19, 2026 07:26 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने हिन्दुस्तान की खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (निश्चेतना विभाग) की सीधी नियुक्ति के परीक्षाफल में संशोधन कर दिया है।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हिन्दुस्तान की खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (निश्चेतना विभाग) की सीधी नियुक्ति के परीक्षाफल में संशोधन कर दिया है। जेपीएससी द्वारा रिजल्ट में संशोधन करने की वजह भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं आखिर जेपीएससी को रिजल्ट में संशोधन क्यों करना पड़ा।

क्या था मामला

झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक ने इस बाबत जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कुल 08 पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन-08/2023) का 16 जनवरी को परिणाम प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल में अनारक्षित कोटि के 03 पदों के लिए प्रकाशित परीक्षाफल को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित परीक्षाफल प्रकाशित आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

संशोधित परीक्षाफल में आयोग ने पूर्व परिणाम में दूसरे नंबर पर अनारक्षित श्रेणी में सफल घोषित नीरज कुमार (रोल नंबर 82300001) की जगह अब दूसरे नंबर पर विनीत कुमार (रोल नंबर 82300023) को सफल घोषित किया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 13 फरवरी के अंक में ‘असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में फिर विवाद, बाहरी का चयन’ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। बताया गया था कि आयोग द्वारा झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली के विरुद्ध राज्य सरकार के डॉक्टर को बहाल न कर बाहरी का चयन किया गया। जेपीएससी द्वारा जारी मेधा सूची में सर्विस चिकित्सकों को न सिर्फ दरकिनार किया गया, बल्कि राज्य के बाहर के डॉक्टरों का चयन किया गया।

इस खबर पर के प्रकाशित होने के बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और रिजल्ट में संशोधन किया। रिजल्ट में संशोधन करने के बाद दोबारा रिजल्ट जारी किया गया। आयोग ने इसकी वजह बताते हुए जानकारी साझा की है।

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

Jharkhand News
