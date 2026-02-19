गड़बड़ी सामने आने के बाद JPSC ने बदला रिजल्ट, ये थी बड़ी वजह
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हिन्दुस्तान की खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (निश्चेतना विभाग) की सीधी नियुक्ति के परीक्षाफल में संशोधन कर दिया है। जेपीएससी द्वारा रिजल्ट में संशोधन करने की वजह भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं आखिर जेपीएससी को रिजल्ट में संशोधन क्यों करना पड़ा।
क्या था मामला
झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक ने इस बाबत जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कुल 08 पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन-08/2023) का 16 जनवरी को परिणाम प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल में अनारक्षित कोटि के 03 पदों के लिए प्रकाशित परीक्षाफल को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित परीक्षाफल प्रकाशित आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
संशोधित परीक्षाफल में आयोग ने पूर्व परिणाम में दूसरे नंबर पर अनारक्षित श्रेणी में सफल घोषित नीरज कुमार (रोल नंबर 82300001) की जगह अब दूसरे नंबर पर विनीत कुमार (रोल नंबर 82300023) को सफल घोषित किया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 13 फरवरी के अंक में ‘असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में फिर विवाद, बाहरी का चयन’ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। बताया गया था कि आयोग द्वारा झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली के विरुद्ध राज्य सरकार के डॉक्टर को बहाल न कर बाहरी का चयन किया गया। जेपीएससी द्वारा जारी मेधा सूची में सर्विस चिकित्सकों को न सिर्फ दरकिनार किया गया, बल्कि राज्य के बाहर के डॉक्टरों का चयन किया गया।
इस खबर पर के प्रकाशित होने के बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और रिजल्ट में संशोधन किया। रिजल्ट में संशोधन करने के बाद दोबारा रिजल्ट जारी किया गया। आयोग ने इसकी वजह बताते हुए जानकारी साझा की है।
