JPSC में PT पास कराने के लिए 100 करोड़ वसूलने का था प्लान; हर कैटेगरी के लिए अलग रेट
झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली के मामले में एक आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया कि पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) पास कराने के एवज में 100 करोड़ रुपए वसूलने का प्लान था। इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए थे।
झारखंड में जेपीएससी 14वीं पीटी में कथित धांधली में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आरोपी बुद्धेश्वर भगत ने स्वीकार किया है कि पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) पास कराने के एवज में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की योजना बनी थी। सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थी से अंतिम चयन के बदले एक करोड़ और एसटी अभ्यर्थी से 80 लाख वसूली की दर तय हुई थी। पीटी पास कराने के लिए 11 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपये एडवांस लिए गए थे। इस तरह 1.10 करोड़ की वसूली हुई।
बुद्धेश्वर ने बताया कि मेंस के बाद 50 फीसदी और साक्षात्कार के पहले पूरी रकम नकदी लेने की योजना थी। सेटिंग के लिए 24 अभ्यर्थियों ने संपर्क किया था। इनमें 11 ने 10-10 लाख रुपये दो किस्तों में एडवांस के रूप में मुख्य साजिशकर्ताओं तक जमा किए थे। पैसा देने वाले 11 अभ्यर्थियों में कपिल कुमार महतो, संतोष कुमार, वंदना कुमारी, दिलीप राणा, ओम प्रकाश राणा, शिवम सिंह, पवन कुमार मुंडा, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार, रोशन केरकेट्टा व उमाकांत उरांव शामिल हैं। सिंडिकेट ने सुरक्षा गारंटी के रूप में 24 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा कराए थे। जिन 13 अभ्यर्थियों ने पीटी से पहले 10 लाख रुपये जमा नहीं कराए, उनके दस्तावेज लौटा दिए गए थे। वहीं सीआईडी जांच शुरू होते ही प्रमाण पत्र मांगा जाने लगा।
सीएम आवास घेराव की बात भ्रामक
मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों को प्रदर्शनकारी छात्रों ने भ्रामक बताया है। रविंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि 16 अगस्त को सीएम आवास घेराव का कोई आधिकारिक आह्वान मंच की ओर से नहीं किया गया है। उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेशों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा केवल जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के अधिकृत प्रवक्ताओं की ओर से ही की जाएगी।
15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे छात्र
आंदोलनरत छात्रों के मंच ने ऐलान किया कि उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं 15 अगस्त को छात्रों की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मंच ने झारखंड के सभी जिलों के छात्रों और मीडिया से तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। छात्रों ने कहा कि वे लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने छात्रों से धैर्य बनाए रखने और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।