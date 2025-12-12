Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jpsc 8 civil aspirants appoint soon ordered high court
JPSC सिविल सेवा में 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

JPSC सिविल सेवा में 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

संक्षेप:

हाईकोर्ट ने जेपीएससी (11वीं से 13वीं) सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आठ अभ्यर्थियों को बिना देरी किए नियुक्त करने और योगदान दिलाकर प्रशिक्षण में भेजने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

Dec 12, 2025 08:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

हाईकोर्ट ने जेपीएससी (11 वीं से 13वीं) सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आठ अभ्यर्थियों को बिना देरी किए नियुक्त करने और योगदान दिलाकर प्रशिक्षण में भेजने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को जीतेंद्र रजक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मामले में जीतेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार एवं रूपेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि परीक्षा में 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से यह कहते हुए वंचित कर दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश से किसी दूसरे मामले में 9 सीटें आरक्षित रखी गयी हैं। हाईकोर्ट के अंतिम फैसला के बाद यह सीटें भरी जाएंगी।

कोर्ट को बताया गया कि उक्त आठ अभ्यर्थी मेरिट में काफी ऊपर हैं और इन्होंने अपनी श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त किया है। प्रार्थी जीतेंद्र रजक एससी कोटे में टॉपर है, अधिक नंबर आने के कारण उनका जनरल कैटिगरी में चयन हुआ है। सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रखने के लिए वैसे 10 अभ्यर्थी का चयन करना चाहिए था, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। सरकार ने वैसे 10 अभ्यर्थी जिन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं, नियुक्ति और योगदान दिलाकर अधिक अंक लाने वाले प्रार्थियों की अनदेखी की है।

प्रार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं और मेरिट में भी वे ऊपर है, इसलिए उन्हें नियुक्त किया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आठ प्रार्थियों की नियुक्ति करने और योगदान दिलाकर प्रशिक्षण में भेजने का निर्देश दिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।