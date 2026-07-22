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JPSC परीक्षा घोटाले की जांच तेज, आयोग दफ्तर पर CID का छापा; असिस्टेंट कंट्रोलर समेत कई हिरासत में

By Ratan Gupta
हिन्दुस्तान, रांची
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CID Raid on JPSC Office: जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत सीआईडी और रांची पुलिस ने आयोग के कार्यालय में छापेमारी की। कई तरह के सबूत जब्त किए गए, जबकि परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल के कार्यालय को भी सील कर दिया गया।

JPSC परीक्षा घोटाले की जांच तेज, आयोग दफ्तर पर CID का छापा; असिस्टेंट कंट्रोलर समेत कई हिरासत में

CID Raid on JPSC Office: जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के पीटी परिणाम में अनियमितता की शिकायत पर सीआईडी व रांची पुलिस की टीम ने मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की। जेपीएससी की असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि सीआईडी ने किसी को हिरासत में लेने से इनकार किया है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय में छापेमारी कर उसे सील कर दिया है।

सीएम के निर्देश पर की गई छापेमारी में सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने जेपीएससी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की। अधिकारियों, कर्मियों और एजेंसी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।

एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने बताया कि सीआईडी टीम जेपीएससी मामले में जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद गड़बड़ियों की पुष्टि होने पर सीआईडी एफआईआर दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान करेगी। इस दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है।

एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर ही बनता रहा परीक्षाओं का टॉपर

मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी कि परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी जालसाजी के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी की हर परीक्षा में पास होता रहा। इतना ही नहीं, वह परीक्षाओं की रैंक में टॉप 10 में शामिल रहता था। कंपनी और जेपीएससी के अधिकारियों पर आपराधिक साजिश, अवैध वसूली, पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेरफेर, डिजिटल छेड़छाड़ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रांची के नगड़ी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपों के घेरे में टीडीपीएल कंपनी, इसके मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी, निदेशक सत्यपाल सिंह, रामबीर सिंह और अन्य अज्ञात प्रोग्रामर तथा लोकसेवक शामिल हैं।

जेएसएससी से ब्लैकलिस्टेड थी कंपनी, फिर भी जेपीएससी में कराती रही परीक्षा

शिकायत के अनुसार आरोपी कंपनी टीडीपीएल को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने काम के बदले मनमानी रकम मांगने और गंभीर अनियमितताओं के कारण 20 मई 2025 को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद कंपनी जून 2025 से जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित कराती रही। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी मिलना जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। सीआईडी अब इस पूरे सांठगांठ के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है।

विधायक ने क्या क्या की है शिकायत

  • पीटी परीक्षा 1 की एक ओएमआर कार्बन कॉपी वायरल है, जिसका अनुक्रमांक 2601101105 है, इस ओएमआर में मात्र 48 प्रश्नों का उत्तर अंकित है, फिर भी उक्त अनुक्रमांक को परीक्षा परिणाम प्रकाशन में उर्तीण बताया गया है।
  • आयोग के सदस्यों की सहमति व हस्ताक्षर के बिना पीटी परिणाम जारी किए जाने की शिकायत भी की गई है।
  • हरियाणा व यूपी के अभ्यर्थियों के भारी संख्या में उर्तीण होने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जेपीएससी अध्यक्ष खियांग्ते के इस्तीफे की चर्चा

जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के बीच आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार देर शाम उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि खबर लिखे जाने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। और अनियमितताओं की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे एल. खियांग्ते ने 27 फरवरी 2025 को जेपीएससी अध्यक्ष का पदभार संभाला था। परीक्षा में कथित गड़बड़ी और मीडिया रिपोर्टों में एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी के चयन की खबरों के बाद मंगलवार दोपहर सीआईडी ने आयोग कार्यालय में छापेमारी की थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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