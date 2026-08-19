न्याय दो या फांसी; झारखंड में परीक्षा रद्द करने से बढ़ा बवाल, नौकरी गंवाने वालों का बड़ा हंगामा
झारखंड में 22 प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द करने के फैसले के खिलाफ पास हो चुके हजारों अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट का ताला खोलकर जबरन परिसर के भीतर दाखिल हो गए।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 2014 से अभी तक हुईं 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने आंदोलनकारी छात्रों को तो राहत दी, लेकिन पहले से नियुक्त हो चुके 2700 से अधिक अभ्यर्थियों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर उनका प्रदर्शन बेकाबू हो गया। वे सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा है कि सरकार उन्हें न्याय दो या फांसी।
जेपीएससी-जेएसएससी मामले में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नौकरी से बाहर हुए अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने अदालत की मंजूरी के बाद नियुक्ति पाई थी और कई ने पुरानी नौकरियों से इस्तीफा देकर यह पद जॉइन किया था। ऐसे में अचानक लिए गए इस फैसले से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।
सरकार से अपना आदेश वापस लेने की मांग पर अड़े
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा रद्द करने के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट का ताला खोलकर जबरन परिसर के भीतर दाखिल हो गए।
न्याय दो या फांसी के नारे लगाए
पुलिस बल द्वारा अभ्यर्थियों को रोकने की तमाम कोशिशें असफल साबित हुईं। परिसर में प्रवेश करते ही अभ्यर्थियों ने 'आवाज दो, हम एक हैं', 'न्याय दो या फांसी दो' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे जोरदार नारे लगाए। हजारों अभ्यर्थियों के अंदर घुसने से प्रोजेक्ट भवन परिसर में अफरा-तफरी और भारी तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर कई अभ्यर्थी जमीन पर लेटकर रोते और न्याय की गुहार लगाते दिखे।
मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रोजेक्ट भवन परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे पढ़े-लिखे नागरिक हैं और इस तरह के संवेदनशील सरकारी स्थल पर अवैध विरोध प्रदर्शन करने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डीएसपी ने मीडिया के माध्यम से भी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे स्थिति को समझें और इस संवेदनशील परिसर से बाहर निकल जाएं।
2627 की नौकरी खतरे में
राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस अधिसूचना से राज्य में नौकरी कर रहे 2627 पदाधिकारी और कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वहीं, इनमें 10 परीक्षाओं के 752 वैसे पद हैं, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा या लिखित परीक्षा हो चुकी है और अब उसे रद्द कर दिया गया। इसके साथ-साथ इनमें सात प्रतियोगी परीक्षाओं के 501 पदों के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई परीक्षाओं में सबसे बड़ी तादाद में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल परीक्षा में सफल 1932 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनकी नियुक्ति हो चुकी है और यह विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। वहीं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी के सफल 342 अभ्यर्थी भी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा नियुक्त 54 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिका की भी नौकरी खतरे में पड़ गई है इसकी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है।
सरकार ने ये परीक्षाएं की स्थगित
1. खाद्य विश्लेषक (फूड एनालिस्ट) भर्ती (विज्ञापन संख्या 05/2024)
2. उप निदेशक, अभियोजन भर्ती (विज्ञापन संख्या 03/2025)
3. प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष पद भर्ती (विज्ञापन 04/2025)
4. फैक्ट्री निरीक्षक (इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज) भर्ती (विज्ञापन संख्या 01/2025
5. बॉयलर निरीक्षक भर्ती (विज्ञापन संख्या 02/2025)
6. निदेशक भर्ती (विज्ञापन संख्या 07/2025)
इन परीक्षाओं की होगी सीआईडी जांच
1. 5वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा - विज्ञापन 06/2013
2. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 10/2015
3. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विशेष भर्ती परीक्षा - विज्ञापन 11/2015
4. मृदा संरक्षण पदाधिकारी भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 12/2015
5. सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष भर्ती
परीक्षा - विज्ञापन संख्या 03/2015
6. सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष (बैकलॉग)
भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 04/2015
7. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 01/2016
8. दंत चिकित्सक (बेसिक कैडर) भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 02/2016
9. संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा (बैकलॉग) - विज्ञापन संख्या 27/2017
10. वाणिज्यिक कर (सीमित) परीक्षा - विज्ञापन संख्या 10/2010
11. संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा-2016 - विज्ञापन संख्या 23/2016
12. निदेशालय भू-विज्ञान के अंतर्गत भू-वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ भर्ती
(नियमित) - विज्ञापन संख्या 01/2017 एवं 02/2017
13. सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा - विज्ञापन संख्या 03/2018
14. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियमित भर्ती परीक्षा-विज्ञापन 12/2018
15. संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती (नियमित) - विज्ञापन संख्या 05/2019
16. संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2021 - विज्ञापन 01/2021
17. डेंटल डॉक्टर भर्ती (नियमित) - विज्ञापन संख्या 01/2022
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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